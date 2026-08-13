Choché Romano revela cuántos kilos bajó y sorprende con foto del antes y después: ‘Se me aguaron los ojos’

Choché Romano reveló que pasó de 135 a 89 kilos durante su proceso de transformación física.

El presentador costarricense Choché Romano volvió a mostrar el resultado de su proceso de transformación física. El comunicador compartió una fotografía mientras se probaba ropa y contó que, después de mucho tiempo, tuvo que renovar su clóset porque las prendas que tenía ahora le quedan grandes.

Romano reveló que comenzó este proceso con un peso de 135 kilos y que, actualmente, marca 89 kilos en la báscula, lo que representa una pérdida de 46 kilos.

Más allá del cambio físico, el presentador aseguró que este proceso también representa una transformación en sus hábitos y en su manera de pensar.

“Hoy, viéndome al espejo en la tienda, se me aguaron los ojos y solamente sonreía. Y me decía: ¡Aquí vamos, una vez más, aquí vamos!”, escribió Romano en una publicación en redes sociales.

En el posteo no solo mostró cómo se encuentra ahora mismo, sino que dio a conocer una impresionante imagen que le tomó su esposa mientras dormía con una de sus hijas, hace tiempo atrás. El cambio fue tanto que sus seguidores incluso le preguntaron si era real o los estaba molestando.

Romano también aprovechó la publicación para dirigirse a quienes atraviesan un proceso similar y reconoció que los números de la báscula pueden representar mucho más que una cifra.

“Yo sé lo que es querer darse por vencido”, afirmó.

Choché Romano compartió esta comparativa del ahora y el antes en su proceso de cambio físico. (Instagram/Instagram)

El humorista explicó que su objetivo no se limita a perder peso. Según contó, también trabaja en cambiar su mentalidad, sus hábitos e incluso algunas de sus amistades para construir una mejor versión de sí mismo.

Uno de sus principales motivos, aseguró, son sus hijas.

“Quiero transformarme en el hombre que quiero para mis hijas”, escribió.

Romano cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia de avanzar poco a poco, adelantando que próximamente quiere realizar una iniciativa para acompañar a otras personas que también buscan mejorar sus hábitos.

“Un día a la vez, una comida a la vez y un pensamiento dominado a la vez”, manifestó.