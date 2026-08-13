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Choché Romano revela cuántos kilos bajó y sorprende con foto del antes y después: ‘Se me aguaron los ojos’

Tras su transformación física, el presentador contó que fue a comprar ropa por primera vez

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Por Fiorella Montoya
Choché Romano, humorista y presentador.
Choché Romano reveló que pasó de 135 a 89 kilos durante su proceso de transformación física. (Instagram)







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Choché Romano
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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