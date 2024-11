Chef Sophia celebra estar libre de dolor crónico: ‘Mi fe me sostuvo’

Sophia Rodríguez, conocida popularmente como la Chef Sophia, fue operada hace nueve años de un tumor cerebral. Dos años después de esa operación tuvo que ser intervenida nuevamente por un quiste mucoso seno esfenoidal de la cabeza (mucocele). Hoy, casi una década después de aquel primer paso por el quirófano, celebra estar libre del dolor crónico que mantuvo durante todo este tiempo.

“Quiero decirles que en todo momento mi fe me sostuvo y que, además, tuve presente que tenía una enfermedad; yo no era esa enfermedad, y esa fue mi fortaleza”, declaró con emoción en un video compartido en sus redes sociales.

La Chef Sophia celebró estar libre de las secuelas de su tumor cerebral

Rodríguez compartió que sus dolores crónicos en un costado de la cabeza desaparecieron por completo. Además, ya no debe tomar tratamiento ni acudir a la gran cantidad de especialistas con los que se atendió durante este tortuoso periodo.

LEA MÁS: La chef Sophia cuenta la tormentosa batalla que libra desde hace años por los fuertes dolores de cabeza

“El tiempo pasó volando, pero a la vez, cada uno de los días posteriores en los que tenía dolor crónico se sintieron eternos. Y es que aunque la cirugía fue exitosa y me lograron quitar el tumor, me tocó vivir 9 años con dolor crónico en uno de los costados de la cabeza. Hoy, después de 9 años, hablo en pasado porque sí: ya estoy sana, no tengo dolor. Todas las molestias se fueron”, explicó.

En el 2020, la chef detalló que aunque no paró de hacer ejercicio, uno de sus hobbies, los dolores dificultaban mucho esta tarea. No obstante, este 2024 pudo volver a su vida “normal” y practicar boxeo y salir a correr.

A pesar de la complicada situación de salud que la aquejó todos estos años, la cocinera se mostró agradecida con Dios por poder sobrellevar todos sus males.

LEA MÁS: https://www.nacion.com/viva/farandula/la-chef-sophia-cuenta-la-tormentosa-batalla-que/UHWQRQE6FFFBTERQSVR4V33XNI/story/

“Dios me dio la fuerza para dar vida, para enfrentar un embarazo con todas las complicaciones que trajo en mis padecimientos. Además, me dio la oportunidad de sobrellevar un parto, una lactancia y tantas cosas más que me parecían imposibles en ese momento”, aseguró en el video.

Esta sentida publicación despertó cientos de comentarios en redes sociales, desde personas que se muestran conmovidas por el relato, hasta otras que se sintieron identificadas en el proceso que atravesó Rodríguez.

“Te abrazo amiga y te entiendo muchísimo. Yo llevo 12 años de lucha, dos trombosis cerebrales y un quiste cerebral. Aún con miles de especialistas, tratamientos, luchas y exámenes. Espero algún día decir: ‘al fin soy libre del dolor de cabeza y más sintomas’. Dios te bendiga”, escribió una usuaria de Instagram.