View this post on Instagram

Con la luz verde de mi doctor hoy volví a hacer ejercicio tras mi reciente cirugía. Corrí 8 km y por primera vez después de más de 2 años corrí sin dolor en mi cabeza. En 2016 me operaron de un tumor cerebral en mi hipófisis y como resultado de esa cirugía que fue por la nariz tiempo después se empezó a formar un quiste mucoso en el seno esfenoidal de mi cabeza conocido como mucocele. Eso me generaba tensión en los nervios y me provocaba un dolor insoportable en el lado izq de mi cabeza que me daba al menos 15 veces al día durante 30 segundos cada episodio. Hacer ejercicio sin dolor era inconcebible. El golpeteo lo empeoraba todo y yo tenía que determe por completo varios minutos para resistirlo. Me paralizaba mi estilo de vida. Yo nunca le dije a nadie lo mal que me sentía, solo Ricardo, mis médicos y entrenadores estaban enterados. Nunca dejé de hacer ejercicio por completo porque le gritaba a mi cabeza "Soy más fuerte que el dolor", descansaba y seguía. Ahorita les puedo explicar el diagnóstico pero fueron años haciéndome pruebas médicas, resonancias, exámenes neurológicos, tomando medicamentos, de todo para poder encontrar el origen. El pasado jueves 3 de sept me operaron para remover por completo el mucocele. Hoy corrí en libertad y por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de mi cuerpo y mis capacidades. He rezado muchísimo por esto y Dios me ha ayudado una vez más. Infinitas gracias a mis médicos, mi neurólogo y amigo Roger Rodríguez y mi otorrino Carlos Luis Quirós quien me ha acompañado en ambas cirugías exitosas. Y sobretodo gracias a Ricardo, mi casi esposo, porque es quien siempre me ha dado la mano para que se la apriete duro cuando tengo dolor, quien sufría viéndome débil sin poder hacer nada más que abrazarme y quien literalmente es mi sostén en cada prueba. Gracias Dios y a todos los que oraron por mi!!! 💙 ¡Hoy es día de fiesta!