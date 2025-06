Charles Mattocks, sobrino de Bob Marley, eligió Costa Rica para vivir y realizar una nueva serie

El productor y cineasta Charles Mattocks, sobrino del legendario Bob Marley , instaló su equipo de trabajo en Atenas para grabar su serie documental más reciente: Four Days: Menopause. Con este proyecto, Costa Rica vuelve a figurar en el mapa internacional de la producción audiovisual.

Mattocks no es un visitante ocasional. Posee una casa en el país, específicamente en Atenas, y afirma que cada visita se convierte en un acto de conexión. “Me gusta muchísimo el país, su cultura y su gente. Siempre que puedo vengo a vacacionar. Me da una paz especial estar en Costa Rica”, aseguró.

Durante diez días, el productor trabajará junto a un equipo de catorce integrantes, compuesto por personal técnico y especialistas en salud provenientes de distintos países. El objetivo es abordar con sensibilidad y profundidad una etapa muchas veces estigmatizada: la menopausia.

“Queremos cambiar la conversación. No se trata solo de calorías o cambios hormonales, se trata de redignificar esta etapa con verdad, con belleza y con comunidad”, expresó el cineasta.

Las grabaciones se realizan en Atenas y toda la operación logística parte desde Costa Rica. La producción utiliza personal técnico local, cámaras nacionales y expertos costarricenses, que se suman al elenco internacional.

“Elijo Costa Rica por muchas razones. Me encanta su gente, sus paisajes, el clima cálido... pero, sobre todo, la tranquilidad que se respira. Esa energía es perfecta para el tipo de proyectos que realizo”, explicó.

El proyecto no se limita a la producción audiovisual. Para Mattocks, esta serie y el resto de sus producciones enfocadas en salud representan un legado familiar. “Todo esto lo hago por mi familia. Ellos saben que lo hago con amor. Me apoyan mucho y me lo agradecen, porque intento dejar un legado para mis hijos y para otras personas”, sostuvo.

La serie Four Days: Menopause no busca ser “un show más”. Según su creador, se trata de un movimiento. Los participantes viven una experiencia inmersiva durante cuatro días, en medio de la naturaleza costarricense, compartiendo vivencias, aprendizajes y esperanza.

“Cuando una mujer se siente escuchada, algo cambia en su interior. Y si logramos que una sola mujer se sienta menos sola, ya valió la pena todo esto”, afirmó el director.

Charles Mattocks afirma que Costa Rica le ofrece la tranquilidad perfecta para sus proyectos audiovisuales. Incluso, tiene una casa en el país. (Cortesía Charles Mattocks/Cortesía Charles Mattocks)

La vida de Mattocks Marley en Costa Rica

Mattocks reparte su vida entre Florida y Costa Rica. Cada visita al país la aprovecha para trabajar en su propiedad en Atenas. “Siempre hay algo que hacer en la casa. Paso mucho tiempo ahí, aunque espero tener más espacio para recorrer el país, que tanto me gusta”, comentó.

Conoce destinos como Guanacaste y Jacó, pero asegura que su lugar favorito es su hogar. “Lo que más disfruto es estar en mi casa, por la paz que me da. Me encanta que, cuando estoy ahí, a las 7 p. m. todo está en calma, como si fueran las 11:30 p. m. en otro lugar. Es pura paz”, destacó.

El documental 'Four Days: Menopause' se graba en Atenas, Costa Rica, con participación de expertos internacionales y talento nacional. (Cortesía Charles Mattocks/Cortesía Charles Mattocks)

Esta es la tercera producción de Mattocks grabada en Costa Rica. Sus trabajos anteriores han sido transmitidos en canales como Discovery y otras plataformas internacionales.

El enfoque en salud de Mattocks nace de una historia personal: hace más de una década, el productor fue diagnosticado con diabetes tipo 2, una condición que logró revertir con disciplina y cambios de vida. Desde entonces, convirtió su experiencia en una causa.

Mattocks afirma que desea devolverle a Costa Rica un poco de todo lo que le ha brindado, por ello asegura que en cuanto pueda brindará empleo en el país.

El productor espera en el futuro lanzar Ravoke.com, una plataforma global que busca ayudar y brindar información a quienes enfrentan desafíos de salud.