Ceshia Ubau dirá adiós a Costa Rica con un emotivo concierto, en el que repasará diez años de carrera

Ceshia Ubau eligió la música como la mejor manera de decir adiós. El 10 de octubre subirá al escenario del Teatro Nico Baker para celebrar 10 años de carrera y, al mismo tiempo, despedirse de Costa Rica, país que la acogió durante siete años.

El espectáculo no será un concierto convencional. La artista lo concibió como una ceremonia de agradecimiento y de memoria, en la que repasará las canciones que marcaron su camino.

Con sus canciones íntimas y con sus raíces centroamericanas, Ubau ha sabido construir un repertorio que conecta con públicos diversos y que ahora servirá como puente hacia una nueva etapa.

LEA MÁS: Giant Sleeper y Ceshia Ubau brillaron en los premios ACAM 2025; obtuvieron con cuatro galardones cada uno

La cantautora estará acompañada por Daniel Rojas en la guitarra, Max Esquivel en el bajo eléctrico y Fiorella Hidalgo en la batería. La dirección musical estará a cargo del maestro Édgar Brenes Soto, encargado de una propuesta que combinará fuerza instrumental y sensibilidad interpretativa.

La velada también incluirá artistas invitados y momentos sorpresa, pensados para transformar esta despedida en una experiencia emocional para la audiencia.

“Quiero dar las gracias a Costa Rica con la música que me define. Será una noche para compartir sentimientos antes de comenzar un nuevo capítulo”, dijo Ubau al anunciar la actividad.

Ceshia Ubau estuvo durante siete años en Costa Rica haciendo música y ahora lo hará en Europa. (Cortesía/Cortesía)

Este año, la intérprete tuvo galardones que resaltan su carrera. Fue distinguida como mejor cantautora de Centroamérica en los Premios Música 503 de El Salvador, mientras que en los Premios ACAM de Costa Rica conquistó las categorías de mejor disco pop con Edén y mejor sencillo urbano-reggaetón con la canción Mujer Salvaje, junto a la artista Canina. El mismo tema fue declarado mejor canción del año.

Las entradas para el concierto de Ubau están a la venta en la tiquetera de la Sala Garbo y se ofrecen en tres fases: ¢12.000 hasta el 19 de setiembre, ¢16.000 del 20 al 28 de setiembre y ¢20.000 del 30 de setiembre al 10 de octubre.

Con este recital, Ceshia Ubau dejará un testimonio sonoro de gratitud y abrirá las puertas a una nueva etapa que tendrá como destino suelo europeo.