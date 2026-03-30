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Carlos Villagrán, Kiko de ‘El Chavo del Ocho’, habla de los conflictos con Roberto Gómez Bolaños y su salida del espectáculo

El actor que dio vida a Kiko expone tensiones legales y personales que influyeron en su salida del icónico programa

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Villagrán detalla diferencias con Gómez Bolaños y cómo el conflicto por Kiko marcó su salida y carrera posterior.







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El Tiempo Colombia

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