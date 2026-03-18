El País

Hace 50 años: ‘Mucha gente cree que me meto cosas en los cachetes’, dice Carlos Villagrán

Actor que interpreta a Quico en ‘El Chavo del 8′ estuvo varios días en Costa Rica

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Por Yeryis Salas
histórico
Carlos Villagrán afirmó que el elenco de la serie es como una familia. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosEl Chavo del 8
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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