Hace 50 años: ‘Mucha gente cree que me meto cosas en los cachetes’, dice Carlos Villagrán

Carlos Villagrán afirmó que el elenco de la serie es como una familia.

“Mucha gente cree que me meto cosas en los cachetes para lucir como Quico, pero no es así. Solo los inflo con aire. La verdad es que soy deforme de fábrica”, afirmó sonriente Carlos Villagrán, en entrevista con La Nación.

El popular actor de El Chavo del 8, quien estuvo varios días en Costa Rica, afirmó que don Ramón, El Chavo, doña Florinda, el profesor Girafales, la Chilindrina, el señor Barriga y él son “como una gran familia, gracias al talento y al espíritu de Roberto Gómez Bolaños”.

El éxito de la serie mexicana, iniciada en 1973, ha sido rotundo. Se transmite en todos los países centroamericanos, además de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela. Pronto se firmarán contratos para Chile y, posiblemente, Argentina.

Villagrán es casado con Silvia Salinas y tiene tres hijos: Silvia, Samanta y Edson Carlos Arantes Villagrán de Nacimiento Salinas Pelé, alias Peteka. “Le puse así porque cuando nació se jugaban los últimos partidos del Mundial de fútbol en México y quise mostrar mi admiración hacia ese gran jugador brasileño”, afirmó.

Siempre deseó ser actor cómico, pero desde niño se empezó a dedicar a la fotografía. Luego se convirtió en periodista gráfico. El paso de fotógrafo a actor cómico se produjo cuando conoció a Sergio Peña, gerente de Canal 8 de México, quien le ofreció papeles secundarios en programas infantiles.

Finalmente, Chespirito le propuso que participara en El Chavo del 8, y no dudó en aceptar.

La curiosidad: Mejor por teléfono

Los tiempos de las palomas mensajeras eran románticos, pero también había que esperar mucho por un mensaje. ITT de Costa Rica afirma que “ahora el romance y el amor son mejores por teléfono”.