Carlos Álvarez quedó sorprendido con medida que tomó Omega luego de su salida: ‘Una cosa no iba con la otra’

El locutor Carlos Álvarez fue despedido recientemente de radio Omega, luego de que asumiera un nuevo programa en Teletica Radio. Desde ese entonces, su salida de la emisora transcurrió sin mayor polémica; hasta que este fin de semana un detalle llamó la atención de muchos.

Este sábado y domingo el programa El manicomio de la risa de Omega, del que Álvarez fue parte, celebró su 25 aniversario en el Auditorio Nacional. Este evento tuvo como gran ausente al reconocido locutor, quien explicó a La Nación que fue la misma empresa que le solicitó no asistir, pues consideraron “que no era oportuno”.

“No tengo la menor idea de por qué decidieron eso. Yo creo que es una pregunta que se le debe hacer a ellos. Prefiero no hacer conjeturas ni conclusiones basadas sobre presunciones. Yo simplemente me doy por enterado y sin más les dije: ‘Bueno, está bien, perfecto. Así quedamos’”, declaró Álvarez.

A pesar de no tener una explicación a la medida de la emisora, confesó que quedó sorprendido de que lo excluyeran del evento.

“Me lo tomé con algo de sorpresa, me parece que una cosa no iba con la otra. Sobre todo porque todo (su salida) se manejó con gran transparencia. Yo en todo momento fui clarito de cómo se dieron las cosas”, comentó.

Carlos Álvarez ahora será ficha exclusiva de Teletica Radio, en el espacio llamado La hora cachetona, que iniciará el 31 de marzo, a las 6 p. m.

Carlos Álvarez y su historia en Omega

Carlos Álvarez trabajó en Omega más de dos décadas, durante dos etapas. El locutor llegó por primera vez a la emisora cuando tenía 22 años.

Carlos Álvarez comenzó a trabajar en Omega a los 22 años y considera que allí consolidó su carrera antes de llegar a la televisión.

“Omega fue un capítulo fundamental. Tuve la bendición de fundar muchos proyectos dentro de su programación, los cuales me catapultaron a la televisión y otras áreas. Me generaron exposición y me permitieron demostrar que tenía condiciones para liderar”, comentó.

Él hace referencia a que en ese lugar aprendió muchísimas cosas. Empezó como locutor en cabina y luego asumió responsabilidades en la programación, la dirección de departamento y la producción. Hoy, considera que este es uno de los lugares más importantes para él a nivel personal y profesional.

En su primera etapa, Álvarez trabajó durante 17 años en Omega, pero en el 2017 se desligó de la emisora para asumir la dirección de Teletica Radio, posición a la que renunció en el 2020, aunque se mantuvo en la radio para transmisiones deportivas de esa frecuencia. En 2022 volvió a Omega, para despedirse nuevamente este año.

El locutor no descarta volver a Omega en el futuro. “Solo la vida lo dirá”, expresó. De momento, se siente en paz, dejando El manicomio de la risa y La risa se pega como líderes en sus horarios. “Si en algún momento requieren mi ayuda, siempre estaré dispuesto”, agregó.