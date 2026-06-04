Carlos Álvarez habla de condición que lo afecta todos los días y las consecuencias que enfrenta

El reconocido locutor Carlos Álvarez dio a conocer una condición que padece desde que era niño: se trata del daltonismo. Habló padecimiento en el programa Los Doctores, de Teletica, donde comentaron que al menos unas 350 millones de personas en el mundo tienen la misma situación.

El daltonismo se debe a una alteración de los conos en la retina y afecta la capacidad de identificar algunos colores. En el caso de Álvarez, afirma que él solo observa bien el negro, blanco y rojo; el resto los ve como “clarito u oscuro”.

“Yo me acuerdo de chiquillo que cuando me hablaban de los colores, amarillo, celeste, y yo no los ubicaba, me parecía que era el proceso normal, como el 6 que se enredaba con el 9. Pero mi madre vio que no era normal y con naturalidad empezó a desarrollar técnicas para que yo no me atravesara tanto”, dijo entre risas, en la entrevista con la periodista Jennifer Segura.

Además, contó algunas anécdotas que le causan gracia debido a esta situación.

“Yo trabajaba en radio Omega y me regalaron un pantalón que a mí me encantó, era de cuadros como los de los jugadores de golf. Un día me lo puse y no sabía de qué color era, y con una camisa de rayas. Un querido amigo, Jorge Hernández, se me quedaba viendo y yo me sentía guapísimo, y al rato me dice: ‘perdona, pero ¿por qué la ropa así?’. Teníamos un evento. Y dentro de lo que trató de explicarme Koki es que no andaba combinado, me veía ridículo”, afirmó.

También recordó que en repetidas ocasiones vistió a su hija “como pirulo”. Sin embargo, Álvarez aseguró que esas situaciones no se comparan con algo que podría ser más grave.

“Hay cosas que podrían ser peligrosas, como suministrar un medicamento a una persona y que te digan las verdes o las naranjas y uno no las ve”, dijo el locutor.

Carlos contó que con el tiempo ha aprendido a ver detalles, texturas y dejar identificativos; incluso se aprendió el semáforo para manejar sin problema.