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Carlos Álvarez habla de condición que lo afecta todos los días y las consecuencias que enfrenta

El presentador estuvo como invitado en el programa ‘Los Doctores’, de Teletica, donde conversó sobre el padecimiento

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Por Fiorella Montoya
Carlos Álvarez confesó que solo distingue tres colores.
Carlos Álvarez confesó que solo distingue tres colores. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Carlos álvarez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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