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Caribe, alma y sanación: el poderoso disco de Stephie Davis con reggae, R&B y ‘kryol’

Recientemente, la artista costarricense estrenó el álbum ‘Songs from the Healing Room’, un homenaje a las raíces caribeñas

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Por Jessica Rojas Ch.
Stephie Davis
Stephie Davis es una de las voces femeninas de la música costarricense que se ha encargado de defender las raíces y la cultura caribeña de nuestro país. (Cortesía)







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Stephie DavisMúsica costarricenseSongs from the Healing Room
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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