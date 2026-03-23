Caribe, alma y sanación: el poderoso disco de Stephie Davis con reggae, R&B y ‘kryol’

Stephie Davis es una de las voces femeninas de la música costarricense que se ha encargado de defender las raíces y la cultura caribeña de nuestro país.

La música es sanadora, de eso no hay dudas, y así lo expresa con sentimiento, ritmo y emociones la costarricense Stephie Davis en su último disco de estudio. Se trata de una producción en la que vuelve a sus raíces para rendir un emotivo homenaje a la esencia caribeña que define su identidad.

Songs from the Healing Room es el título de este álbum, el cual marca un momento íntimo en la carrera de la artista, ya que las canciones fueron creadas por Davis a partir de un proceso personal profundo que vivió.

“Nace a partir de un periodo emocionalmente desafiante, que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando la tormenta pasó, llegó la calma y, con ella, la inspiración creativa”, manifestó la cantautora en un comunicado de prensa.

Musicalmente, el disco mezcla reggae y R&B. En la parte lírica roza lo espiritual y el crecimiento personal con temas que abordan el empoderamiento, la libertad del alma y el amor; todo envuelto con la calidez del Caribe costarricense.

Davis quiso ir más allá de la música e incluyó dos piezas de poemas escritos en kryol, lengua materna de Limón; Healed y Di Fruuts Af Di Spirit son declamados por artistas costarricenses en el disco. “Es un homenaje a mis raíces y una forma íntima de enmarcar el viaje de sanación que propone el disco”, explicó la artista.

El álbum cuenta con colaboraciones de artistas nacionales como Mike Joseph, Huba Watson, DJ Chris y, además, Salua Jackson, desde la isla de San Andrés, Colombia, lo que refuerza su conexión con el Caribe.

Stephie Davis, voz que rompe barreras

La artista, oriunda de Limón centro, nació en un hogar lleno de música. Desde muy pequeña demostró su talento para el canto y conforme creció fue encontrando su pasión por el arte. En su juventud formó un grupo con una prima y una amiga, pero fue en el 2016 cuando decidió emprender como solista y de ahí nació su primera producción, la cual tituló Love vs. Me.

Stephie Davis ha sido galardonada con dos premios ACAM a lo mejor de la música costarricense por sus discos 'Kween' y 'Queen of the Sea'. (Cortesía)

En su trayectoria se ha consolidado como una de las voces más auténticas de la escena nacional. A lo largo de su carrera ha sido reconocida con dos premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) a mejor disco reggae por Kween (2021) y mejor disco folclórico por Queen of the Sea (2024).

El trabajo de Davis no se limita a lo musical; su aporte se ha convertido en un fuerte componente cultural y social de nuestro país. Ha realizado esfuerzos para impulsar iniciativas como la campaña “Mi langwish, mi aydentiti”, que celebra el Día del Criollo Limonense, y ha sido reconocida por su aporte en arte, cultura y educación, además de formar parte del libro Ticas poderosas.

Con este nuevo lanzamiento, la artista reafirma su compromiso con sus raíces, su historia y su proceso personal, convirtiendo la música en un espacio de sanación compartida.

Songs From the Healing Room y la discografía de Stephie Davis está disponible en plataformas digitales como Spotify.