‘Cara de aburrimiento’ de Cillian Murphy en entrevista junto a Taylor Swift genera debate en redes

Cillian Murphy fue criticado por su expresión seria durante una entrevista compartida con Taylor Swift en televisión británica.

Las redes sociales destacaron la expresión de Cillian Murphy durante su reciente participación en el programa The Graham Norton Show, emitido en el Reino Unido. El actor compartió set con la cantante Taylor Swift, lo que provocó una oleada de comentarios sobre su aparente falta de entusiasmo mientras ella conversaba con el presentador.

El irlandés de 47 años, quien ganó el Oscar como Mejor Actor en 2024 por su interpretación en Oppenheimer (2023), acudió al programa para promocionar su próximo drama titulado Steve (2025). Por su parte, la artista estadounidense de 35 años asistió para hablar de su nuevo álbum The Life of a Showgirl.

Durante la entrevista, Taylor Swift habló sobre su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Mostró su anillo y explicó que el matrimonio ocurrirá después del lanzamiento de su disco. Mientras compartía esos detalles, la cámara enfocó varias veces a Murphy, quien permanecía serio y sin participar activamente en la conversación.

En plataformas como X (antes Twitter), los espectadores interpretaron su comportamiento como aburrimiento o desinterés por la conversación. Comentarios como “Cillian es uno de nosotros, no le interesa Taylor Swift” o “Entiendo la cara de tedio de Cillian” se repitieron con frecuencia entre los usuarios.

Otros afirmaron que el actor parecía tener su “batería social al 10%”, mientras algunos dijeron que su expresión se convirtió en un momento cómico involuntario. También lo compararon con “un espíritu animal” para quienes no disfrutan de charlas sobre celebridades.

Murphy no se pronunció sobre el tema. A lo largo de su carrera ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada y ha sido conocido por evitar la exposición mediática.

Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentran sus múltiples trabajos con el cineasta Christopher Nolan, entre ellos la trilogía El caballero de la noche, El origen (2010) y Dunkerque (2017).

El episodio del programa, que mezcló música, cine y vida privada, dejó a los usuarios divididos: algunos defendieron la actitud reservada del actor, mientras otros la consideraron incómoda ante las cámaras.

