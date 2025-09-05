Captado en Costa Rica el ‘tucán más raro del mundo’: vea el impresionante video

Este fue el impresionante tucán captado en Costa Rica por el fotógrafo Daniel Chaves

El video de un peculiar tucán, captado en Costa Rica por el fotógrafo tico Daniel Chaves, da la vuelta al mundo; pues los llamativos e inusuales colores del animal han atraído la atención de cientos de miles de personas en redes sociales.

El video se viralizó luego de que el famoso biológo y creador de contenido mexicano, Jair Herrera, replicara el hallazgo del nacional, al que catalogó como el “tucán más raro del mundo”. En el impresionante clip, se ve al ave con un mamón chino en su pico.

LEA MÁS: Solo un tiburón con esta rara coloración ha sido documentado en todo el planeta: hallazgo en Costa Rica es el primero en la ciencia

Según explicó Herrera, este ejemplar, de tonos predominantemente blancos, tiene una condición genética llamada leucismo; la cual lo hace perder pigmentación. Además, aclaró que no se trata de albinisimo, pues tiene “los ojos normales” y no toda su coloración es blanca, ya que también tiene presencia de rojos y amarillos.

“Costa Rica es un país impresionante.Yo el año siguiente quiero irme unos dos meses, seguramente a inicios de año, a hacer una serie documental, documentando toda la fauna que haya”, declaró el influencer azteca, dedicado a la divulgación biológica.

El 'tucán más raro del mundo' fue captado por el fotógrafo tico Daniel Chaves

Apenas hace unos días, el fotógrafo español Kike Arnaiz encontró en suelo tico a un animal idéntico, que probablemente se trate del mismo ejemplar. “Esto sí que es raro. Es un tucán blanco, esto es Costa Rica, amigos. ¡Qué sorpresa!”, manifestó el europeo.

Por su parte, tan solo en la cuenta de Jair Herrera, el video acumula 1,7 millones de visualizaciones, que se suman a las más de 300.000 que posee el contenido en la cuenta de Daniel Chaves.

Chaves es un destacado fotógrafo, quien además realiza tours privados y giras de observación de animales. A través de sus redes sociales, donde aparece con el nombre de usuario de wildlife_with_daniel_cr, comparte a menudo fotografías de fauna silvestre.

Además, utiliza sus fotografías como diseños en camisetas que vende en su negocio virtual Bicheando Ando.

Daniel Chaves se dedica a la fotografía y los tours privados en Costa Rica. (Cortesía)

-Noticia en desarrollo