Caos amargó Mundial a costarricenses; quedaron puerta afuera casi todo el partido: ‘Un desastre completo’ (video)

Los costarricenses se perdieron la mayoría del partido de Uruguay vs Arabia Saudita en el Mundial 2026.

Los influencers costarricenses Julián Valverde y Antuan Fallas estaban listos para vivir desde las gradas la magia del Mundial, pero el caos a la entrada del estadio en Miami les amargó el partido de Uruguay vs. Arabia Saudita.

“Acá en Miami, entrar al estadio es un desastre completo”, sentenció Fallas este lunes 15 de junio, en un viral video en el que muestra las dificultades que atravesaron ellos y otra gran cantidad de aficionados.

Fallas explicó que en el Hard Rock Stadium, casa del Inter de Miami, solo estaba habilitada una entrada. Además, existía un cordón de seguridad que alejaba el sitio de llegada de los fanáticos de los accesos directos a las graderías.

La separación era tal que se debía abordar unos buses, de forma obligatoria, pues estaba prohibido acercarse caminando.

El creador evidenció que, cuando el partido tenía 40 minutos de haber comenzado, él y otra extensa fila de personas seguían aguardando el bus, a pesar de que aseguró que llegaron más de una hora antes del inicio del encuentro.

“Solo agarrando uno de esos buses se puede entrar. De hecho, a una persona que entró caminando la devolvieron hasta aquí para que agarrara el bus. Probablemente ya no vimos el partido, pero para esto no tengo palabras… un país de primer mundo. Esto no lo he visto ni en el Estadio Ricardo Saprissa”, dijo decepcionado.

Por su parte, Julián Valverde se sumó a lo expuesto por su compañero. En otro video, detalló que salieron dos horas antes y, con asombro, contó el protocolo de abordaje de buses.

Pero sumado a eso, dejó ver que los autobuses no recorren una vía interna, sino que tienen que salir a carretera y lidiar con el fuerte tráfico, lo cual hace que el trayecto se demore mucho más.

“Escuchamos un caso de una persona a la que la habían dejado allá; le faltaba un documento, la hicieron devolverse y tiene que volver en bus. Posiblemente no va a ver ni siquiera el segundo tiempo. La gente se está volviendo loca”, comentó.

Finalmente, según evidenciaron sus publicaciones, gracias a que fueron persistentes sin importar el tiempo perdido, pudieron ingresar al estadio para observar los últimos minutos del enfrentamiento entre uruguayos y saudíes.