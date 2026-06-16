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Caos amargó Mundial a costarricenses; quedaron puerta afuera casi todo el partido: ‘Un desastre completo’ (video)

Los ticos evidenciaron las dificultades para acceder al estadio, a pesar de que llegaron casi dos horas antes del inicio del encuentro

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Por Juan Pablo Sanabria
Mundial 2026
Los costarricenses se perdieron la mayoría del partido de Uruguay vs Arabia Saudita en el Mundial 2026. (AFP)







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Julián ValverdeAntuan FallasMundial 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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