Cantante tico molestó a muchos al decir que en Costa Rica nadie ha logrado lo que él sueña

El cantante nacional Sergio Calvo tomó su cuenta de TikTok para anunciar un concierto. El artista publicó un video que cumplió el objetivo de llamar la atención, pero que también le generó muchas críticas.

Calvo inicia el video con la tajante frase: “Costa Rica no tiene un artista de salsa reconocido a nivel internacional... aún”. En este material, el artista promocionó un concierto que se realizará el 23 de mayo en Mundo Loco, en San Pedro, a las 9 p. m.

“En Nicaragua tienen a Luis Enrique, en Panamá a Rubén Blades, en Venezuela, Colombia y Puerto Rico a medio mundo. Es cierto, no vengo de un país con tradición salsera, pero de algo estoy convencido. Yo quiero ser esa voz para Costa Rica”, comentó.

El cantante Sergio Calvo hizo un polémico anuncio de un concierto

No obstante, muchos de los comentarios son de indignación, y en estos ennumeran a una serie de artistas costarricenses que incursionaron en la salsa como Son de Tikizia, Gene Chambers, Iván Bolaños o Pitusa Gutiérrez.

LEA MÁS: Famoso contertulio de ‘Sensación Deportiva’ se retira: ‘Recibo ofensas cada vez que participo’

“Paco Navarrete resucita y vuelve a morir, y Pitusa se muere, por estas palabras”, dice uno de los comentarios.

Ante esto, el cantautor salió a aclarar sus dichos. En primera instancia, reconoció la labor de los artistas mencionados por los usuarios, pero recalcó que estos no han logrado lo que él desea: ser solistas exitosos a nivel mundial.

Sergio Calvo aseguró que quiere convertirse en un salsero estrella a nivel internacional. (Instagram )

Además, aseguró que los conoce a todos y que con la mayoría ha compartido escenario o han sido parte de su escuela musical.

“Todas las personas que ustedes han comentado, o he cantado con ellos o he escuchado sus discos, o incluso he crecido con ellos porque es parte de mi formación como músico, como cantante y como parte de la familia de la que vengo. Pero ninguna de estas personas que ustedes han mencionado está haciendo lo que yo quiero hacer”, mencionó.

LEA MÁS: Rubby Pérez cambió la carrera de Gene Chambers con un gesto que el costarricense no olvida

Por otra parte, dijo estar sorprendido de que no mencionaran a Carlos Cascante, quien forma parte de la Spanish Harlem Orchestra y a Manolo Mairena, cantante oriundo de Alajuelita.

“Yo agarré valor, me atreví a soñar y tomé el riesgo de contarlo al mundo a través de redes sociales. Van a existir quiénes me apoyen, van a existir quiénes no, pero el trabajo, el enfoque y las ganas seguirán siendo el mismo”, afirmó.

“Estoy seguro de que si Paco Navarrete resucitara, estaría muy orgulloso de ver que un costarricense está trabajando fuerte por llevar el nombre del país a otras esferas, esferas a donde quizás todavía no hemos llegado“, concluyó Calvo.