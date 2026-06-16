Viva

Cantante nacional sufre accidente y recibe seis puntos de sutura tras intentar encender un carro

El artista pidió a las personas ‘no asustarse’ pues confesó que seguirá con sus presentaciones

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.

El cantante costarricense Gregory Cabrera sufrió un accidente este lunes al pasarle por encima la llanta de un vehículo que intentaba encender junto a su suegro. El percance le provocó una lesión en el dedo gordo del pie que requirió seis puntos de sutura.








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Gregory Cabrera
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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