Cantante nacional sufre accidente y recibe seis puntos de sutura tras intentar encender un carro

El cantante costarricense Gregory Cabrera sufrió un accidente este lunes al pasarle por encima la llanta de un vehículo que intentaba encender junto a su suegro. El percance le provocó una lesión en el dedo gordo del pie que requirió seis puntos de sutura.

El artista conversó con el programa De boca en boca, de Teletica, y detalló cómo ocurrió el percance, las lesiones que sufrió y su estado de salud actual.

Según explicó, todo sucedió cuando él y su suegro intentaban poner en marcha un automóvil cuya batería se había descargado.

“Habíamos dejado la luz de uno de los carros prendida y nos quedamos sin batería. Entonces, yo traté de empujar el carro para que el suegro pudiera prenderlo y, lastimosamente, no medí el ángulo de la llanta cuando iba bajando y me pasó por encima”, relató.

El incidente le provocó una lesión importante en el dedo gordo del pie. Cabrera explicó que la llanta le arrancó completamente la uña y le causó una fisura que requirió atención médica inmediata.

“Me voló la uña, me la quitó totalmente y, al quitarme la uña, me presentó una fisura en la cual me hicieron seis puntos. La otra parte del pie solo fueron raspones, gracias a Dios. No hay ningún tipo de fractura”, comentó.

Pese a la naturaleza de la lesión, el intérprete aseguró que el dolor ha sido menor de lo esperado. Sin embargo, reconoció que la ubicación de la herida le genera algunas molestias al caminar.

“Puedo caminar. Lo que pasa es que está en una zona donde hay muchas terminaciones nerviosas y por eso precisamente cada vez que pongo el pie suele salir un poquito de sangre”, explicó.

Gregory Cabrera perdió una uña en su pie pero afirmó que sufrió menos dolor del esperado. (Facebook)

Aun así, Cabrera indicó que el accidente no le impedirá cumplir con sus compromisos profesionales, pues incluso afirmó que este mismo lunes asistiría a una presentación que tenía programada.

“Sí voy, gracias a Dios. Yo creo que sí puedo cumplir con mis obligaciones. Hoy tengo una presentación y quiero decirle a la gente que no se vaya a asustar”, manifestó.

Por ahora, el artista se recupera de la lesión mientras sigue adelante con sus actividades laborales y artísticas.