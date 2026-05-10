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Cantante costarricense sufre penoso percance en una carrera de atletismo: ‘Mi momento más humilde’

El artista participó en una competencia hace unos días; todo iba bien hasta que llegó a la meta

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Por Jessica Rojas Ch.
Diego Valverde Chillax
Con su acostumbrado buen sentido del humor, el cantante costarricene Diego Valverde de Chillax, narró el incómodo momento que vivió al cierre de una carrera. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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