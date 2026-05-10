Cantante costarricense sufre penoso percance en una carrera de atletismo: ‘Mi momento más humilde’

Con su acostumbrado buen sentido del humor, el cantante costarricene Diego Valverde de Chillax, narró el incómodo momento que vivió al cierre de una carrera.

Un querido cantante costarricense, quien siempre muestra su visión positiva de la vida, no la pasó tan bien como esperaba durante una carrera de atletismo en la que participó recientemente.

Diego Valverde, del dúo Chillax, contó en redes sociales el penoso momento que vivió por causa de un percance que sufrió al cierre de la competencia, justo cuando llegó a la meta.

Valverde es deportista, disfruta de realizar ejercicios como correr y también del ciclismo; sin embargo, el día de la mencionada carrera, algo no salió tan bien al cierre.

Con su acostumbrado tono relajado y divertido, el músico y cantante narró lo que le pasó en un video. “Uno de mis momentos más humildes. Que no se diga que no lo dimos todo”, escribió acompañando el visual.

Con una narración y varias imágenes, el artista contó que, justo al llegar a la meta, tuvo la necesidad de vomitar. “Todo iba bien hasta los últimos 400 metros”, dijo mientras en el video se le ve incómodo mientras corría.

Cuando pasó la meta, buscó inmediatamente un lugar para vomitar. Se escondió detrás de unas barreras para intentar recuperarse, pero no contó con que frente a él había una pareja viendo pasar a los atletas.

“Intenté disimular, pero bueno. Mi momento más humilde no fue por el esfuerzo, sino por el par de señores que estaban al otro lado viendo a los corredores. Disculpas a la pareja”, manifestó al cierre del video.

Lo que vivió el artista fue solo un pequeño percance, que es más normal de lo que muchos podrían pensar y le sucede a muchos corredores. Al final de la competencia todo salió bien e, incluso, disfrutó de una clase de zumba.