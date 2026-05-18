Cantante costarricense que lucha contra el cáncer no baja los brazos y desde el hospital sigue con su carrera

El cantante costarricense Michael Arley está hospitalizado, pues como parte de su lucha contra el cáncer se sometió a una compleja cirugía en la que le extirparon el estómago y el bazo.

Sin embargo, desde la sala de hospital y con el diagnóstico que enfrenta desde hace varios meses, no baja los brazos ni apaga los sueños. Para Arley, esta prueba no es ninguna sentencia.

Por eso, este domingo 17 de mayo, cuatro días después de ser operado, compartió una noticia alegre. Según comentó el músico, ya tiene la vista puesta en el futuro con su carrera musical, y logró enviar, en el filo del cierre de las inscripciones, dos de sus canciones al Festival Nacional de la Canción.

“Pese a todo lo que está pasando en este momento y que aún me encuentro internado, logré, con complicidad, enviar mis dos obras al festival. No hay que dejar de hacer música”, escribió el artista.

La publicación desató comentarios positivos de sus seguidores, quienes destacaron su resiliencia y le enviaron sus mejores deseos tanto de cara al festival como para su lucha contra el padecimiento.

“Gran guerrero”, “Éxitos Arley y no se rinda”, “Eres fuerte y pronto, Dios primero, lo tenemos de vuelta en la casa”, “Qué hiperactivo sos, pero me alegro mucho, siempre en pie hacia los sueños”, fueron algunos de los mensajes.