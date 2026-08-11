Cantante costarricense narra cómo vivió terremoto en Colombia: ‘Lo que hicimos fue salir corriendo’

Gonín es de los referentes de la música urbana en Costa Rica y vivió el terremoto de Colombia en ese país.

El cantante costarricense Gonín vivió de cerca el terremoto de 7,4 que azotó Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El artista dio a conocer que nunca había sentido un sismo en un edificio, situación que le tocó vivir en el país sudamericano.

“Nosotros estamos ahorita mismo en Laureles. En un apartamento en edificios muy altos, se sintió bastante fuerte. Nosotros los ticos hemos pasado por varios temblores, pero yo nunca había vivido un temblor en un edificio así”, contó.

Además, dio a conocer que se “vivió bastante tensa la situación”, pero sostuvo que en el lugar donde se encuentra todo está bien.

Gonín contó cómo fue la reacción de él y todos a su alrededor. “Lo que hicimos fue salir corriendo, toda la calle se llenó de personas”, afirmó.

“Yo estoy bien. Para todos los que están preguntando, que Dios los bendiga. Le pido mucho a Dios por todas esas personas que ahorita están sufriendo, que sí tuvieron daños fuertes. A pedirle a Dios y a seguir adelante”, dijo el reconocido artista.

Por el momento, el cantante afirmó que seguirá trabajando y agradeció los mensajes de sus seguidores.