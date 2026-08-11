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Cantante costarricense narra cómo vivió terremoto en Colombia: ‘Lo que hicimos fue salir corriendo’

El artista se encuentra trabajando en Colombia y estaba en un edificio cuando ocurrió el sismo. ‘Se sintió bastante fuerte’, contó

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Por Fiorella Montoya
Gonín es de los referentes de la música urbana en Costa Rica y vivió el terremoto de Colombia en ese país. (Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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