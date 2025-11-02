Viva

Cantante colombiano West Blanco encontró en Costa Rica una segunda casa y anuncia colaboración con Kavvo

El artista promocionó su nuevo ‘afrobeat’ ‘Se acabó la suerte’, inspirado en una historia real, y grabó en Costa Rica su próxima colaboración

Por Fiorella Montoya
West Blanco grabó junto al costarricense Kavvo el video de su nuevo tema Cupido se me viró.
West Blanco grabó junto al costarricense Kavvo el video de su nuevo tema 'Cupido se me viró'. (Instagram)







