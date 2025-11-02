Cantante colombiano West Blanco encontró en Costa Rica una segunda casa y anuncia colaboración con Kavvo

El artista colombiano West Blanco visitó Costa Rica por primera vez y aseguró que el país lo recibió con la misma calidez que su ciudad natal, Medellín. Durante su estancia de 10 días se encargó de varios proyectos musicales y encontró en los costarricenses un cariño similar al que siente en su hogar.

“He conocido mucho: Playa Blanca, Punta Leona y otras playas de surfing. También estuvimos en el mercadito, desayunando pinto y comiendo casado. Estoy muy feliz, es un país hermoso, la gente me ha tratado muy bien y me siento como en casa”, comentó en entrevista con La Nación.

El motivo principal de su llegada fue la promoción de su más reciente sencillo, Se acabó la suerte, un afrobeat romántico que habla del despecho en una relación amorosa. La canción relata una historia real en la que el artista se vio envuelto en un noviazgo donde ignoró las señales que le advertían que algo no marchaba bien.

“Las mujeres hoy en día tienden a vivir el duelo en la relación y me advirtieron muchas veces que tenía que cambiar ciertos detalles. La vida del artista no es fácil; es una vida nocturna, con horarios muy demandantes, entonces es complejo. Uno tiene que encontrarle el balance y yo no quise poner atención. Creí que esa persona me iba a aguantar toda la vida y cuando menos pensé, se fue. Ahí dije: ‘Ay, se me acabó la suerte’”, explicó.

West Blanco escribe la mayoría de sus temas basándose en vivencias personales o en experiencias de sus amigos. Según contó, muchas personas cercanas lo consideran su “psicólogo”, porque siempre termina escuchando sus historias de amor o desamor y las convierte en canciones.

Sobre esta pieza, ya disponible en diversas plataformas digitales, afirmó que su objetivo es acompañar emocionalmente a su público. “Si están despechados, quiero que sientan una compañía, que se identifiquen, que encuentren un amigo en mí y en la canción. Si no lo están, al ser un afrobeat, es un género que se presta para cualquier momento: para guiar, para estar en un momento chill de desconexión en la sala o en la playa. La idea es acompañar al mayor número de personas posible”, comentó.

West Blanco visitó Costa Rica por primera vez y permaneció 10 días en el país. (Instagram)

West Blanco colaboró con Kavvo

Durante su visita al país, el artista explicó que también aprovechó para grabar el video de su próxima canción con un músico costarricense. Se trata del artista urbano Kavvo, con quien compartirá créditos en el tema Cupido se me viró.

“Esto es de cuando Cupido se olvida de uno. Uno empieza todo enamorado y, de un momento a otro, Cupido se olvida. Entonces, la mala para Cupido”, expresó entre risas, en tono de reclamo para esta figura del amor.

El colombiano destacó que busca caracterizarse por sus letras honestas y con mensaje, alejadas de las tendencias pasajeras. “Hay una canción que salió que se llama Diomedes, de Blessd y otro artista que se llama GeezyDee. No critico, pero el trap en este momento está teniendo una acogida muy fuerte. Yo sería incapaz de escribir una canción así, y no digo que esté mal, pero no haría música por moda. Soy fiel a mi esencia, un romántico, y me gusta entregar un buen mensaje a través de mis letras”, aseguró.

El artista se presentó recientemente en Costa Rica, en el bar El Mercadito, donde interpretó sus principales canciones. Tras esta primera experiencia, espera regresar pronto para hacerlo en locaciones más grandes y seguir fortaleciendo el vínculo con el público costarricense que lo hizo sentir “como en casa”.