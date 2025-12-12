Camilo entró a Costa Rica en silencio mientras Ricky y Mau Montaner grababan un video en Guanacaste

Camilo ingresó a Costa Rica de forma discreta el pasado jueves 11 de diciembre.

El cantante colombiano Camilo está en territorio costarricense. La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a La Nación que el artista entró al país, aunque el músico mantiene su visita en reserva.

Camilo llegó el jueves 11 de diciembre. Esta visita es la segunda que realiza a Costa Rica este 2025, ya que en febrero estuvo en suelo tico durante dos días por su concierto en Parque Viva.

Se desconoce si el artista ingresó con su familia, lo que sí se conoce es que sus cuñados están en el país. Se trata de los hermanos de su esposa, Evaluna Montaner, ellos grabaron un videoclip en Guanacaste y organizan una despedida de soltero.

Ricky Montaner lo confirmó con un video en sus redes sociales.

“John, el productor, celebra su despedida de soltero. Nosotros lo trajimos de sorpresa para acá. No dijimos dónde estábamos por eso. Pero vea esta vista con la que uno despierta”, comentó Ricky en un video.

Mau y Ricky Montaner disfrutan de unas breves vacaciones en Guanacaste, aunque también trabajaron en su video clip. (Instagram/Instagram)

El artista mostró la vista que lo recibió al amanecer: un tono azul del mar frente a su ventana, con la playa de fondo. Las imágenes revelaron un entorno cálido que marcó su estadía.

La Nación obtuvo otro video que registró el atardecer de Guanacaste durante la grabación del video.

Los hermanos Montaner avanzaron con el rodaje del videoclip, mientras varias mujeres en vestido de baño bailaban y disfrutaban la canción. La luz dorada del final del día llenó la escena y creó un ambiente festivo.