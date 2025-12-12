Viva

Camilo entró a Costa Rica en silencio mientras Ricky y Mau Montaner grababan un video en Guanacaste

Los Montaner filmaron un videoclip en suelo costarricense y celebrarán una despedida de soltero durante el fin de semana

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
23/02/2025. Concierto de Camilo en el Parque Viva, Alajuela. Fotografía: Lilly Arce
Camilo ingresó a Costa Rica de forma discreta el pasado jueves 11 de diciembre. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CamiloMau MontanerRicky Montaner
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.