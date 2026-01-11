¿Busca qué hacer en vacaciones? Aprenda a pintar carretas o a tejer canastas en estos talleres gratuitos

Debido a que la mayoría de los talleres de verano del Museo Nacional y la Biblioteca Nacional son para un público infantil, estos se realizan en horarios mañaneros.

Dicen que para entender el presente, hay que conocer el pasado. La historia de Costa Rica, marcada por relieves de biodiversidad y tradiciones, sigue viva a través de lo que hoy estudiamos y creamos. Es por eso que, durante las últimas semanas de las vacaciones prolongadas, el Museo Nacional de Costa Rica y la Biblioteca Nacional abrirán sus puertas con una vasta oferta de talleres de verano que buscan preservar la memoria artística costarricense.

Dirigidos para niñas y niños, adolescentes y adultos, ambas instituciones impartirán sus cursos en modalidad presencial y virtual.

Del 13 al 23 de enero, la sede josefina del Museo Nacional, ubicada frente a la plaza de la Democracia, albergará talleres para los menores de la casa en temáticas que van desde los pasos de baile de tambito y calipso hasta el descubrimiento de los fósiles y la fauna peistocena de Costa Rica.

Los adultos podrán sumarse a los espacios en que se enseñará a pintar carretas típicas y tejer canastas con fibras vegetales, que también están abiertos para niños. Estos son los únicos cursos que tienen un valor de ¢4.000, por el costo de materiales.

Aunque no se requiere inscripción previa para estos talleres presenciales, el museo recomienda presentarse con antelación, ya que el cupo es limitado. En el caso de las actividades virtuales, es necesario inscribirse mediante el correo electrónico mcastro@museocostarica.go.cr.

Estos son los horarios y temáticas de los talleres de verano en el Museo Nacional:

Martes 13 de enero: Juegos al aire libre (rescate de juegos tradicionales y trabajo en equipo). Dirigido a niños en edad escolar.

(rescate de juegos tradicionales y trabajo en equipo). Dirigido a niños en edad escolar. Miércoles 14 de enero: Exploradores del Museo: misión patrimonio . Dirigido a niños entre 6 y 12 años.

. Dirigido a niños entre 6 y 12 años. Jueves 15 de enero: ¡A mover los pies! Ritmos típicos de Costa Rica (aprendizaje de pasos básicos de tambito, calipso y más). Dirigido a niños entre 5 y 10 años.

(aprendizaje de pasos básicos de tambito, calipso y más). Dirigido a niños entre 5 y 10 años. Viernes 16 de enero: Pintura de carretas típicas . Impartido por maestros pintores. Dirigido a niños de 7 años en adelante y adultos. Costo de materiales: ¢4,000.

. Impartido por maestros pintores. Dirigido a niños de 7 años en adelante y adultos. Costo de materiales: ¢4,000. Martes 20 de enero: Meteoritos, viajeros del sistema solar . Dirigido a niños entre 6 y 10 años.

. Dirigido a niños entre 6 y 10 años. Miércoles 21 de enero: Canastas con fibras vegetales . Impartido por artesanas de la comunidad de Quitirrisí. Dirigido a niños de 7 años en adelante y adultos. Costo de materiales: ¢4,000.

. Impartido por artesanas de la comunidad de Quitirrisí. Dirigido a niños de 7 años en adelante y adultos. Costo de materiales: ¢4,000. Jueves 22 de enero: Cuentos y tradiciones costarricenses . Dirigido a niños de 7 años en adelante.

. Dirigido a niños de 7 años en adelante. Jueves 22 de enero: Vecinos naturales. Fauna urbana y equilibrio ambiental . Dirigido a niños de 7 años en adelante. Curso virtual

. Dirigido a niños de 7 años en adelante. Viernes 23 de enero: De paseo por la historia. Un recorrido lúdico por los hitos que forjaron la nación . Dirigido a niños de 7 años en adelante. Curso virtual.

. Dirigido a niños de 7 años en adelante. Viernes 23 de enero: Edad del Hielo, ¡una aventura congelante! (descubrimiento de fósiles y megafauna pleistocena de Costa Rica). Dirigido a niños entre 5 y 10 años.

Los menores de edad y personas con discapacidad deben asistir acompañados por un adulto a los talleres de verano en el Museo Nacional. (Cortesía/Biblioteca Nacional)

Más talleres en la Biblioteca Nacional

La oferta de verano de la Biblioteca Nacional, ubicada frente al Parque Nacional, se orienta en la población infantil y juvenil, con propuestas artísticas que incluyen espacios de poesía con el escritor Carlos Rubio.

La participación en todos los talleres de esta institución benemérita es gratuita y los interesados deben realizar la inscripción previa a través del correo electrónico talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr o mediante el teléfono 2211-4306.

Esta es la programación de verano en la Biblioteca Nacional, ubicada frente al Parque Nacional:

Viernes 16 de enero: Creación de origami impartido por la Embajada de Japón. Dirigido a niños entre 7 y 13 años.

Creación de origami impartido por la Embajada de Japón. Dirigido a niños entre 7 y 13 años. Martes 20 de enero: Cuentos en carreta impartido por Alejandro Guevara. Dirigido a niños de 10 y 11 años.

Cuentos en carreta impartido por Alejandro Guevara. Dirigido a niños de 10 y 11 años. Viernes 23 de enero: Charla psicoeducativa sobre el bullying (basada en el cuento El sello de la fábrica marciana ) impartida por el psicólogo Josué Herdel. Dirigido a mayores de 10 años y adolescentes.

Charla psicoeducativa sobre el (basada en el cuento ) impartida por el psicólogo Josué Herdel. Dirigido a mayores de 10 años y adolescentes. Viernes 23 de enero: Calabozos y dragones . Dirigido a menores de 10 años.

. Dirigido a menores de 10 años. Lunes 26 de enero: Saris, un universo inclusivo impartido por Ariana Granados. Dirigido a niños entre 4 y 13 años.

por Ariana Granados. Dirigido a niños entre 4 y 13 años. Jueves 29 de enero: La gran aventura de Alin a impartido por Alicia Vargas Montero. Dirigido a niños entre 4 y 10 años.

a impartido por Alicia Vargas Montero. Dirigido a niños entre 4 y 10 años. Jueves 5 de febrero: Escribimos poemas con títeres impartido por Carlos Rubio. Dirigido a niños entre 4 y 12 años.

impartido por Carlos Rubio. Dirigido a niños entre 4 y 12 años. Viernes 6 de febrero: Música, juegos y danzas costarricenses impartido por Freddy Calvo. Dirigido a niños entre 4 y 12 años.

Música, juegos y danzas costarricenses impartido por Freddy Calvo. Dirigido a niños entre 4 y 12 años. Martes 10 de febrero: Espíritu tico: Avión de Román Macaya . Dirigido a niños entre 4 y 12 años.

. Dirigido a niños entre 4 y 12 años. Jueves 12 de febrero: Taller artístico impartido por la Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV). Dirigido a niños entre 5 y 13 años.