¿Busca qué hacer en vacaciones? Aprenda a pintar carretas o a tejer canastas en estos talleres gratuitos

Impartidos por pintores, artesanas y escritores como Carlos Rubio, los talleres de verano del Museo Nacional y la Biblioteca Nacional están abiertos a todo el público. Conozca sus fechas y temáticas.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Debido a que la mayoría de los talleres de verano del Museo Nacional y la Biblioteca Nacional son para un público infantil, estos se realizan en horarios mañaneros. (Melissa Fernandez Silva)







