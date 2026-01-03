Estudiantes tendrán vacaciones más largas: consejos de experta para aprovechar las semanas sin clases

Contando las semanas de diciembre, los estudiantes costarricenses tendrán cerca de dos meses y medio sin clases, el periodo de descanso más largo de los últimos años.

Tras la culminación de las fiestas navideñas y de fin de año, la rutina laboral de muchos padres y madres está de regreso, por ello, una experta ofreció consejos para que niños, niñas y adolescentes aprovechen, de la mejor manera, estas vacaciones extendidas.

Cynthia Castro García, representante del Colegio de Profesionales en Orientación, comentó que el descanso, el desarrollo personal y el ocio son esenciales durante las vacaciones. Este 2026, las clases iniciarán el 23 de febrero; las dos semanas previas (del 9 al 20) los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) recibirán capacitaciones.

Realizar un plan diario

Si bien en tiempos de vacaciones los padres, madres y cuidadores tienden a ser más flexibles, la orientadora recomienda organizar los días con horas de levantarse y acostarse.

Además, sugiere incluir en el plan diario diferentes actividades, idealmente algunas que incluyan la participación familiar (para estar pendiente del comportamiento de las personas menores de edad), ya sea un tiempo de comida, momentos de recreación al aire libre, un maratón de películas, una actividad de arte, entre otros.

“También es importante que en enero se retome nuevamente la parte del estudio para fortalecer aprendizajes. Entonces es bueno crear un plan en el que se pueden incluir actividades que los estudiantes tienen mucho tiempo sin hacer: terminar de leer un libro, prepararse para aprender un idioma”, comentó.

Tecnología sí, pero con medida

En tiempo de vacaciones, la supervisión parental debe continuar presente, pues en este receso de clases los adolescentes pueden trasnocharse mientras usan la tecnología (que puede traer desordenes de sueño), ya sea jugando en línea o utilizando las redes sociales. La orientadora recomienda entre una y dos horas de utilización.

“La recomendación es que se establezcan horarios para hacer uso de la tecnología. No es que la vamos a dejar del todo, porque hasta nosotros los adultos la requerimos, pero sí tener tiempo para compartir y para disfrutar de otras actividades”, comentó la profesional, quien recalca la importancia de que los escolares y colegiales compartan con sus amigos tiempo de ocio o incluso para que juntos repasen alguna materia en la que sientan debilidad.

Estar pendientes siempre

Independientemente de la edad de los estudiantes, Cynthia Castro recomienda que aunque los papás trabajen, los niños, niñas y adolescentes siempre estén bajo supervisión para ser conscientes de lo que están haciendo, viendo y de cómo se están comportando.