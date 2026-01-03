El País

Estudiantes tendrán vacaciones más largas: consejos de experta para aprovechar las semanas sin clases

Ocio y descanso son necesarios para la salud mental, sin embargo, en este tiempo no pueden desaparecer los límites. Curso lectivo iniciará el 23 de febrero

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Las actividades tienen como fin fomentar la recreación y el compartir en un ambiente saludable y educativo.
La especialista recomienda que durante estas vacaciones extendidas los estudiantes realicen actividades recreativas al aire libre. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vacaciones escolaresVacaciones extendidasMEPColegio de Profesionales en Orientación
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.