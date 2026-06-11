¿Busca planes para el fin de semana? Música gratis, festivales y el Mundial llenan la agenda cultural

La Agenda cultural ofrecerá múltiples actividades del 12 al 14 de junio del 2026. La variada oferta de entretenimiento incluye música en vivo, ferias, gastronomía, proyecciones de cine, transmisiones deportivas y talleres ambientales en diferentes comunidades del país.

Del 11 de junio al 19 de julio, Paseo de las Flores organizará el Paseo Mundialista, una iniciativa que transformará distintos espacios del centro comercial, ubicado en Heredia, en escenarios temáticos inspirados en la máxima cita del fútbol.

El objetivo de la actividad es convertir al establecimiento en un punto de encuentro para familias, amigos y amantes del deporte durante el torneo. Uno de los principales atractivos será la transmisión de los partidos en pantalla gigante.

Durante más de un mes, los visitantes participarán en activaciones deportivas, dinámicas interactivas y zonas mundialistas creadas para todas las edades.

Homenaje bailable para los padres

El espectáculo musical interpretado por el grupo costarricense DIVOS ofrecerá un viaje nostálgico enfocado en grandes éxitos en español. (Cortesía/Cortesía)

Papá, época dorada es un espectáculo musical en vivo que rendirá homenaje a los padres y abuelos en su legado, historia y amor. La actividad busca crear un momento especial, emotivo y memorable dedicado a las figuras paternas, de modo que conecte a las generaciones a través de la música.

La presentación se realizará el domingo 14 de junio en Jazz Café, San Pedro, a las 6 p. m. El show lo protagoniza el grupo costarricense DIVOS, el cual está conformado por tres voces: Chico Salinas, Roy Robles y Lorenzo Vargas. Los cantantes principales estarán acompañados por los coristas Edwin Brenes y Fabiola Salas, junto a la agrupación W-Band en vivo.

El espectáculo temático ofrecerá un viaje musical por las décadas de los años 50, 60 y 70, con grandes éxitos en español que marcaron a varias generaciones. El repertorio incluye géneros como el twist, el rock and roll y las baladas románticas.

La música estará inspirada en artistas icónicos como Enrique Guzmán, Fórmula V, La Joven Guardia, Sandro, Raphael, José José, Roberto Carlos, Elio Roca y Juan Gabriel, entre otros.

Concierto de BTS en la pantalla grande

BTS volvió a los grandes conciertos luego de que sus integrantes terminaran su servicio militar. (Weverse)

Este sábado 13 de junio, varias salas de cine de Cinepolis.co.cr transmitirán en vivo BTS World Tour ‘Arirang’ in Busan: Live Viewing, una experiencia única desde el Estadio Asiad, ubicado en Busan, Corea del Sur. La transmisión especial coincide con el aniversario del debut del grupo de k-pop.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegarán al recinto de Busan para protagonizar una presentación muy especial, que marca su primera actuación en este estadio desde el 2022, el año de la última presentación de los siete integrantes juntos.

Con 85 fechas en 34 ciudades, el tour se convirtió en la gira más extensa realizada por un artista coreano. El concierto contará con un escenario circular de 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva a los seguidores a través de la gran pantalla.

Otras actividades:

—Música sinfónica en comunidades: La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá una gira gratuita por universidades, iglesias y espacios comunitarios de la gran área metropolitana hasta el 19 de junio. Bajo la dirección del maestro Juan Carlos Meza, la primera presentación se realizará el 12 de junio en la Parroquia San Rafael Arcángel de Desamparados, a las 7 p. m.

— Consumo responsable en Santa Ana: Del viernes 12 al 14 de junio, en un horario de 10 a. m. a 6 p. m., Terrazas Lindora realizará la Feria Naturalmente Terrazas. El evento busca promover estilos de vida más conscientes con la venta de cosmética natural, calzado reciclado, plantas y camas para mascotas hechas con llantas. La actividad es de entrada gratuita, amigable con las mascotas e incluye una exhibición de vehículos híbridos, inflables para niños y talleres educativos sobre las abejas.

—Talleres ambientales gratuitos: Este 12 y 14 de junio, el Parque Diversiones programó varias actividades en el marco del programa Junio Verde. Entre las actividades destacan el taller Mi historia en raíces, en el Salón Congreso, y Colores que crecen, en el Salón Mercado. Además, habrá un taller de pintura de macetas temáticas del Día Mundial del Árbol, todos con cupo limitado.

Agenda cultural (Cortesía/Cortesía)

— Música cristiana en el Melico Salazar: El sábado 13 de junio, a las 8 p. m., y el domingo 14 de junio, a las 4 p. m., el Teatro Popular Melico Salazar presentará a la cantante de música cristiana Ingrid Rosario, junto a la Orquesta Filarmónica. El espectáculo es para todo público y las entradas tienen un costo entre los ¢26.000 y los ¢38.000, disponibles en la página publitickets.com.

—Estreno mundial de ópera coral: El Coro Intermezzo de Costa Rica estrenará la cantata Gólgotha, una obra del compositor Manuel Matarrita Venegas. La primera función será este 13 de junio, a las 6 p. m., en la Parroquia Santa Teresita, en barrio Aranjuez; y la segunda el domingo 14 de junio a las 6:30 p. m. en la Parroquia de La Soledad, en San José. Las presentaciones son de entrada libre.

—Celebración del rock en Los Santos: La banda cartaginesa Malocchio celebrará su segundo aniversario el sábado 13 de junio, a las 5 p. m., en el Bar La Vaca Flaca, ubicado en El Abejonal de San Pablo de León Cortés (zona de Los Santos). La actividad servirá para presentar el disco Sombras en la ciudad y reunirá a los grupos Rana Bruja, No Apto Para Consumo, Buenaire, Contra la Pared y Madame Whiskey. Las entradas tienen un valor de ¢5.000 disponibles mediante Sinpe Móvil al número 8526-4343.

—Cultura y cine francés en la capital: Con motivo de la Fête de la musique, la Alianza Francesa organizará eventos gratuitos en la Mediateca y otros puntos de San José. El viernes 12 de junio, a las 6 p. m., se proyectará la película Monsieur Aznavour, con subtítulos en español. El sábado 13 de junio, a las 10:45 a. m., se realizará la lectura infantil del cuento Charivari, où es-tu papa?, mientras que a las 7 p. m., con un valor de ¢7.000, se presentará el concierto de Junior Álvarez y Sus Calypsonians, en la sede central.

— Danza contemporánea e investigación: El viernes 12 de junio, a las 7 p. m., el coreógrafo español Javier Martín culminará su residencia artística en el país con una muestra abierta al público. La actividad se desarrollará en el Taller Nacional de Danza, en barrio Francisco Peralta (San José), y compartirá los resultados del proceso de formación especializado desarrollado junto a creadores locales, con el apoyo del Centro Cultural de España en Costa Rica.