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¿Busca planes para el fin de semana? Música gratis, festivales y el Mundial llenan la agenda cultural

Del viernes 12 al domingo 14 de junio, la oferta de entretenimiento incluye gastronomía, proyecciones de cine y talleres ambientales en diferentes comunidades del país

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Por Fiorella Montoya

La Agenda cultural ofrecerá múltiples actividades del 12 al 14 de junio del 2026. La variada oferta de entretenimiento incluye música en vivo, ferias, gastronomía, proyecciones de cine, transmisiones deportivas y talleres ambientales en diferentes comunidades del país.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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