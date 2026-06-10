¿Vive en Alajuela, Heredia o Desamparados? La Sinfónica Nacional dará conciertos gratuitos

La Sinfónica visitará comunidades y tocará en iglesias y salones. En esta foto se registra cuando el ensamble visitó Santa Cruz en el 2017.

La música sinfónica volverá a acercarse al público fuera de los escenarios tradicionales. Del 12 al 19 de junio el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) a través de la Orquesta Sinfónica Nacional, ofrecerá una gira gratuita por universidades, iglesias y espacios comunitarios del Gran Área Metropolitana, con el propósito de llevar experiencias artísticas de alta calidad a nuevos públicos.

Bajo la dirección del costarricense Juan Carlos Meza, la gira visitará seis sedes y permitirá que estudiantes, familias y comunidades disfruten de un programa musical diverso que combina obras del repertorio sinfónico universal con piezas inspiradas en las tradiciones musicales de América Latina y Costa Rica.

“Desde el Ministerio de Cultura y Juventud creemos que la cultura debe estar al alcance de todas las personas. Esta gira refleja nuestro compromiso de llevar la música sinfónica más allá de los teatros y acercarla a espacios donde conviven estudiantes, familias y comunidades, promoviendo el acceso democrático a las artes y generando nuevas oportunidades de encuentro a través de la música”, expresó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

El programa incluirá repertorio universal como 'El Cascanueces', así como obras latinoamericanas. (Jose Cordero/José Cordero)

La gira contará con la participación del trompetista costarricense Kevin González como solista invitado en Concierto en Fa Mayor para trompeta (primer movimiento), del compositor alemán Oskar Böhme. Asimismo, integrará a jóvenes músicos del Instituto Nacional de la Música y de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, quienes compartirán escenario con la Sinfónica.

Las presentaciones se realizarán en las siguientes sedes:

Viernes 12 de junio | Parroquia San Rafael Arcángel de Desamparados | 7:00 p.m.

Lunes 15 de junio | Universidad Santa Paula, Ayarco | 7:00 p.m.

Martes 16 de junio | Universidad Latina, San Pedro | 7:00 p.m.

Miércoles 17 de junio | INCAE, Alajuela | 7:30 p.m. • Jueves 18 de junio | Universidad Fidélitas | 7:30 p.m.

Viernes 19 de junio | Iglesia de San Rafael de Heredia, como parte del RIDE Cultural | 7:00 p.m.

El repertorio reunirá obras de distintas épocas y estilos, desde la célebre obertura Light Cavalry, de Franz von Suppé; hasta la fuerza evocadora de la suite Los Planetas, de Gustav Holst.

El programa también incorporará obras latinoamericanas y costarricenses, entre ellas Inolvidable, de Julio Gutiérrez; y Pájaro amarillo, de Rafael Campo Miranda.

Además dos versiones de Danza árabe: la original de El Cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovsky; y una adaptación para orquesta y big band realizada por el compositor costarricense Vinicio Meza.

“Aunque este programa está dirigido al público en general, nace con el propósito de acercar la experiencia de la orquesta sinfónica a los espacios universitarios desde una propuesta dinámica, cercana y diversa. Buscamos tender puentes entre distintos lenguajes musicales y demostrar cómo la tradición académica puede dialogar de forma natural con nuestra identidad cultural y con las nuevas generaciones”, explicó Juan Carlos Meza, director de la gira e integrante del ensamble.