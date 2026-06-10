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¿Vive en Alajuela, Heredia o Desamparados? La Sinfónica Nacional dará conciertos gratuitos

A partir del viernes 12 hasta la próxima semana, el ensamble saldrá del Teatro Nacional para realizar una gira en comunidades. ¡Vea si está la suya!

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Por Sebastián Araya Delgado
La Sinfónica visitará comunidades y tocará en iglesias y salones. En esta foto se registra cuando el ensamble visitó Santa Cruz en el 2017. (Gabriela Tellez)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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