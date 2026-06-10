¿Vive en Alajuela, Heredia o Desamparados? La Sinfónica Nacional dará conciertos gratuitos

La música sinfónica volverá a acercarse al público fuera de los escenarios tradicionales. Del 12 al 19 de junio el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) a través de la Orquesta Sinfónica Nacional, ofrecerá una gira gratuita por universidades, iglesias y espacios comunitarios del Gran Área Metropolitana, con el propósito de llevar experiencias artísticas de alta calidad a nuevos públicos.
Bajo la dirección del costarricense Juan Carlos Meza, la gira visitará seis sedes y permitirá que estudiantes, familias y comunidades disfruten de un programa musical diverso que combina obras del repertorio sinfónico universal con piezas inspiradas en las tradiciones musicales de América Latina y Costa Rica.
“Desde el Ministerio de Cultura y Juventud creemos que la cultura debe estar al alcance de todas las personas. Esta gira refleja nuestro compromiso de llevar la música sinfónica más allá de los teatros y acercarla a espacios donde conviven estudiantes, familias y comunidades, promoviendo el acceso democrático a las artes y generando nuevas oportunidades de encuentro a través de la música”, expresó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.
La gira contará con la participación del trompetista costarricense Kevin González como solista invitado en Concierto en Fa Mayor para trompeta (primer movimiento), del compositor alemán Oskar Böhme. Asimismo, integrará a jóvenes músicos del Instituto Nacional de la Música y de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, quienes compartirán escenario con la Sinfónica.
Las presentaciones se realizarán en las siguientes sedes:
- Viernes 12 de junio | Parroquia San Rafael Arcángel de Desamparados | 7:00 p.m.
- Lunes 15 de junio | Universidad Santa Paula, Ayarco | 7:00 p.m.
- Martes 16 de junio | Universidad Latina, San Pedro | 7:00 p.m.
- Miércoles 17 de junio | INCAE, Alajuela | 7:30 p.m. • Jueves 18 de junio | Universidad Fidélitas | 7:30 p.m.
- Viernes 19 de junio | Iglesia de San Rafael de Heredia, como parte del RIDE Cultural | 7:00 p.m.
El repertorio reunirá obras de distintas épocas y estilos, desde la célebre obertura Light Cavalry, de Franz von Suppé; hasta la fuerza evocadora de la suite Los Planetas, de Gustav Holst.
El programa también incorporará obras latinoamericanas y costarricenses, entre ellas Inolvidable, de Julio Gutiérrez; y Pájaro amarillo, de Rafael Campo Miranda.
Además dos versiones de Danza árabe: la original de El Cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovsky; y una adaptación para orquesta y big band realizada por el compositor costarricense Vinicio Meza.
“Aunque este programa está dirigido al público en general, nace con el propósito de acercar la experiencia de la orquesta sinfónica a los espacios universitarios desde una propuesta dinámica, cercana y diversa. Buscamos tender puentes entre distintos lenguajes musicales y demostrar cómo la tradición académica puede dialogar de forma natural con nuestra identidad cultural y con las nuevas generaciones”, explicó Juan Carlos Meza, director de la gira e integrante del ensamble.