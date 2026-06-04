‘Buen día’ tiene nuevo segmento que reta a sus presentadores de cara al Mundial 2026

La fiebre del Mundial ya comenzó a sentirse en la televisión costarricense. El programa Buen día, de Teletica, estrenó una nueva franja dedicada a la máxima cita del fútbol, que combina retos y actividades que sacan a los presentadores de su zona de confort.

El espacio, que ocupa 30 minutos dentro de la revista matutina, busca acercar a los televidentes a las historias, personajes y aspectos menos conocidos que rodean el torneo.

Según explicó Jennifer Segura, presentadora y jefa de información del programa a Teletica.com, esta nueva apuesta editorial incluye varios segmentos diseñados para distintos tipos de público, desde los aficionados más conocedores hasta quienes apenas comienzan a familiarizarse con el fútbol internacional.

Uno de los apartados que más ha llamado la atención es Taquito de ojo, una sección en la que se muestran figuras destacadas del mundo del fútbol. Por ejemplo, durante la emisión de este jueves 4 de junio, aparecieron imágenes de reconocidos jugadores argentinos como Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, que se robaron todas las miradas.

La nueva franja también incluye el ABC del Mundial, un espacio pensado para explicar de forma sencilla conceptos básicos relacionados con la competencia. Allí se abordan temas como el formato del torneo, la organización en múltiples sedes y el incremento en la cantidad de selecciones participantes.

Melissa Alvarado es parte del equipo de Teletica Deportes que acompaña en 'Buen día' la sección deportiva. (Instagram)

Además de la información, el programa incorporó dinámicas para poner a prueba tanto a los presentadores como a la audiencia. En una de las actividades recientes, los conductores participaron en un juego de charadas, en el que debían actuar palabras relacionadas con el Mundial para que sus compañeros las adivinaran, mientras las personas desde sus hogares también podían intentar resolver el reto.

La cobertura se complementa con intervenciones de los periodistas deportivos Gustavo López y Josué Quesada, quienes actualizan a los televidentes sobre las principales novedades y el avance de la cita mundialista, junto con la periodista Melissa Alvarado en el set, al lado de los presentadores de Buen día.