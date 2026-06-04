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‘Buen día’ tiene nuevo segmento que reta a sus presentadores de cara al Mundial 2026

El espacio, que tendrá una duración de 30 minutos, busca acercar a los televidentes a historias y personajes mediante dinámicas y secciones educativas

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Por Fiorella Montoya
Periodista de Teletica se alistan para vivir la fiesta mundialista 2026
Periodista de 'Buen día' viven de cerca el Mundial con diversas dinámicas. (Captura de video)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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