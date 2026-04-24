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Figura de Teletica sufrió caída en plena transmisión en vivo: así fue el momento

La situación ocurrió durante una de las secciones del programa ‘Buen día’

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Por Fiorella Montoya
Italo Marenco en Buen Día
Ítalo Marenco normalmente hace sonreír a compañeros y público en 'Buen día'. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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