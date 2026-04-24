Figura de Teletica sufrió caída en plena transmisión en vivo: así fue el momento

El reconocido presentador Ítalo Marenco tiene muchas ocurrencias durante la transmisión del programa Buen día; sin embargo, en esta ocasión, sus travesuras resultaron en una caída accidental completamente en vivo.

Todo ocurrió cuando las presentadoras Nancy Dobles y Thais Alfaro mostraban una sección con cómodos sillones donde podrían sentarse hasta siete personas. Ambas empezaron a llamar a sus compañeros para que fueran parte del segmento y demostraran que, efectivamente, todos cabían en el mueble.

Marenco, con la energía que lo caracteriza, salió corriendo hacia el sitio, pero frente al sillón había una alfombra donde se resbaló y cayó al suelo. De inmediato, se quedó hincado como si nada hubiera pasado, mientras sus compañeras soltaron la risa ante el inesperado percance.

Alfaro le preguntó si se había golpeado y, efectivamente, Marenco confirmó que recibió un pequeño impacto. Pese al susto inicial, el incidente no pasó a más, desatando muchas risas en medio del set de grabación.