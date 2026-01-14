BTS en Latinoamérica: qué es la ARMY Membership y cómo funcionará la preventa de entradas

La preventa solo tiene fechas confirmadas en México. Esto es lo que debe saber sobre la ARMY Membership y su uso.

Antes de hablar de fechas, filas virtuales y ventas anticipadas, hay un punto clave para entender cómo funcionará el acceso a los conciertos de BTS en 2026: la ARMY Membership. Esta membresía es el requisito central definido por la productora del grupo para participar en las preventas de boletos durante su gira mundial.

¿Qué es la ARMY Membership?

La ARMY Membership Global es la membresía oficial del grupo y funciona como una llave de acceso a procesos de preventa de conciertos y a beneficios exclusivos. Se adquiere de forma digital a través de Weverse, la plataforma que conecta a BTS con su base de seguidores a nivel mundial.

En el contexto del regreso del grupo tras su pausa, Big Hit Music confirmó que, para acceder a la preventa de entradas, será obligatorio contar con esta membresía. Su función no es garantizar boletos, sino habilitar la posibilidad de participar en la compra anticipada.

Tipos de membresía y costos

Actualmente existen dos modalidades:

Membresía digital: Tiene un costo aproximado de $2 mensuales y está orientada a contenido exclusivo, transmisiones y comunicación con los artistas.

Tiene un costo aproximado de $2 mensuales y está orientada a contenido exclusivo, transmisiones y comunicación con los artistas. ARMY Membership (anual): Es la que permite participar en preventas de conciertos y en compras anticipadas de mercancía oficial. Para conciertos fuera de territorios específicos, la opción requerida es la ARMY Membership Global, ya que las versiones de Japón y Estados Unidos son exclusivas para esos países.

De acuerdo con los precios publicados en el sitio oficial, la ARMY Membership Global 2026 cuesta $22.

Big Hit Music y Weverse recordaron que la membresía es personal e intransferible y se adquiere únicamente mediante PayPal a través de Weverse Shop.

Preventa en Latinoamérica: solo México tiene fechas confirmadas

Con la gira 2026 ya anunciada, uno de los principales puntos de confusión para el público latinoamericano es el calendario de ventas. Según la información oficial, las fechas y horarios de preventa confirmados en Latinoamérica corresponden únicamente a México.

Hasta ahora, no existe un cronograma oficial de venta para los conciertos en:

Colombia

Perú

Chile

Argentina

Brasil

Cualquier anuncio para estos países será comunicado por los canales oficiales del tour.

¿Cómo funcionará la preventa en México?

Para los conciertos en Ciudad de México, el proceso de preventa se realizará en conjunto con Ticketmaster y Weverse.

El mecanismo definido es el siguiente:

Adquirir la ARMY Membership Global. Solicitar el acceso a la preventa dentro de Weverse. Verificar que el correo de Weverse coincida con el de la cuenta de Ticketmaster. Registrar el ID de la membresía antes del 18 de enero a las 5:00 p. m. (hora local de Ciudad de México). El día de la preventa, ingresar el número de membresía, que funcionará como código para desbloquear la compra de boletos.

Big Hit Music reiteró que el acceso a la preventa no garantiza la obtención de entradas, por lo que se recomienda ingresar con antelación a la fila virtual y seguir las actualizaciones oficiales.

Fechas de conciertos de BTS en Latinoamérica

Aunque solo México tiene recinto y venta confirmados, BTS anunció las siguientes fechas en la región:

México

7 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

9 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

10 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

Colombia

2 de octubre de 2026 – Bogotá – recinto por confirmar

3 de octubre de 2026 – Bogotá – recinto por confirmar

Perú

9 de octubre de 2026 – Lima – recinto por confirmar

10 de octubre de 2026 – Lima – recinto por confirmar

Chile

16 de octubre de 2026 – Santiago – recinto por confirmar

17 de octubre de 2026 – Santiago – recinto por confirmar

Argentina

23 de octubre de 2026 – Buenos Aires – recinto por confirmar

24 de octubre de 2026 – Buenos Aires – recinto por confirmar

Brasil