Viva

BTS en Latinoamérica: qué es la ARMY Membership y cómo funcionará la preventa de entradas

BTS volverá en 2026 y la preventa exigirá ARMY Membership. Por ahora, el proceso oficial solo está definido para México

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La preventa solo tiene fechas confirmadas en México. Esto es lo que debe saber sobre la ARMY Membership y su uso.
La preventa solo tiene fechas confirmadas en México. Esto es lo que debe saber sobre la ARMY Membership y su uso. (X [Twitter]/@bts_bighit)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBTSkpopk-popBangtan BoysBangtan Sonyeondan
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.