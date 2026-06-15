Viva

BTS en el Mundial 2026: fecha, estadio y los artistas que acompañarán a la banda surcoreana en la final

La FIFA confirmó que la banda surcoreana participará en la final del Mundial junto a Madonna y Shakira bajo la curaduría de Chris Martin

EscucharEscuchar
Por El País / GDA / Uruguay
BTS volverá a Latinoamérica en 2026. Le explicamos qué se sabe sobre precios, preventas y dónde seguir la información oficial.
El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 reunirá a BTS, Madonna y Shakira en una iniciativa ligada a educación infantil. (Weverse/BTS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMundial 2026BTS
El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.