BTS en el Mundial 2026: fecha, estadio y los artistas que acompañarán a la banda surcoreana en la final

El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 reunirá a BTS, Madonna y Shakira en una iniciativa ligada a educación infantil.

BTS será una de las grandes atracciones del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La presentación se realizará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La FIFA confirmó que el show se desarrollará durante el entretiempo del partido decisivo. Será la primera vez que el organismo implemente un formato inspirado en los espectáculos de medio tiempo que caracterizan al Super Bowl.

Además de la participación de la agrupación surcoreana, el evento contará con la presencia de Madonna y Shakira, según las comunicaciones oficiales de la FIFA.

Un espectáculo histórico para la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 tendrá un componente adicional al fútbol. La FIFA anunció que el espectáculo musical formará parte de una estrategia para combinar entretenimiento y deporte en el escenario más importante del torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó la iniciativa como una propuesta para unir música y fútbol durante el partido más visto del calendario mundial.

La organización también informó que la curaduría artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay.

Hasta ahora, la FIFA no divulgó cuánto durará el espectáculo ni cómo se desarrollará el montaje técnico dentro del estadio durante el descanso del encuentro.

BTS, Madonna y Shakira compartirán escenario

La presencia de BTS marca el regreso de la banda a un evento deportivo de alcance global bajo el respaldo de la FIFA.

Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre el repertorio, el orden de las presentaciones ni las colaboraciones que podrían producirse entre los artistas invitados.

La expectativa entre los seguidores del grupo surcoreano crece debido a la oportunidad de ver a la agrupación en una de las vitrinas deportivas más importantes del planeta.

El show forma parte de una campaña educativa global

Más allá del espectáculo, la FIFA vinculó el evento a una iniciativa de carácter social desarrollada junto con Global Citizen.

La alianza contempla la creación de la FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar $100 millones para ampliar el acceso a educación de calidad y generar oportunidades relacionadas con el fútbol para niños en distintas regiones del mundo.

El cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, indicó que el objetivo es aprovechar la visibilidad de la Copa del Mundo para impulsar un legado enfocado en la niñez.

Por su parte, Shakira destacó la relación entre la música y los proyectos educativos dentro de esta propuesta impulsada por la FIFA y Global Citizen.

La organización considera que la final del Mundial representa una plataforma con alcance global para promover la recaudación de fondos y dar visibilidad a estas causas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.