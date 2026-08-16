Bruce Willis reaparece: emotiva foto muestra al actor en un día especial para su familia

El actor aparece junto a Tallulah Willis y Justin Acee en una fotografía difundida tras la ceremonia en Idaho.

Bruce Willis reapareció públicamente en una fotografía de la boda de su hija Tallulah Willis con el músico Justin Acee, celebrada el sábado 8 de agosto en Idaho.

Vogue publicó el viernes 14 de agosto varias imágenes de la ceremonia. En una fotografía en blanco y negro aparece Willis, de 71 años, sonriente junto a los recién casados. El actor rodea con un brazo a su hija mientras Acee sostiene una de sus manos.

La imagen muestra una de las apariciones públicas recientes de Willis, quien se retiró de la actuación después de que su familia comunicara en 2022 que había sido diagnosticado con afasia. A inicios de 2023 se informó de su diagnóstico de demencia frontotemporal, según recordó People.

Bruce Willis, who has been living with frontotemporal dementia, made an appearance at his daughter Tallulah’s wedding. ❤️‍🩹



He was photographed with his daughter and Justin Acee. 🥹 pic.twitter.com/cYKwksbh8X — Complex Pop Culture (@ComplexPop) August 15, 2026

Tallulah, de 32 años, es hija de Willis y la actriz Demi Moore. En otras fotografías difundidas por Vogue, la novia aparece junto a su madre y sus hermanas Rumer y Scout Willis.

Las imágenes también muestran a Tallulah abrazando a Moore antes de la ceremonia y caminando junto a Acee después de casarse. Para la recepción, la novia utilizó un minivestido blanco.

Así fue la boda de Tallulah Willis y Justin Acee

Tallulah y Acee celebraron su matrimonio en la casa de la familia de la novia en Idaho. La pareja explicó a Vogue que el lugar tiene un significado especial para ambos.

“Es el lugar donde aprendí a correr libre y a ser la soñadora que soy hoy”, dijo Tallulah a la revista. Añadió que ella y Acee han pasado tanto tiempo allí que él también se siente parte de la propiedad.

Para la ceremonia, Tallulah utilizó un vestido personalizado de Balenciaga creado por Pierpaolo Piccioli, director creativo de la casa de moda. La novia trabajó además con Brad Goreski, estilista de Moore, en la preparación de su atuendo.

Según Vogue, el vestido requirió 712 horas de trabajo, incluidas 405 horas destinadas a su confección y ajustes de taller. Otras nueve horas se dedicaron al velo.

La hija menor de Willis y Moore anunció en diciembre de 2024 su compromiso con Acee. Willis y Moore también son padres de Rumer y Scout. El actor tiene otras dos hijas, Mabel y Evelyn, con su esposa Emma Heming Willis.