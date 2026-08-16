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Bruce Willis reaparece: emotiva foto muestra al actor en un día especial para su familia

Bruce Willis fue fotografiado en la boda de su hija Tallulah, quien se casó con el músico Justin Acee el 8 de agosto

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Por Jailine González Gómez
El actor aparece junto a Tallulah Willis y Justin Acee en una fotografía difundida tras la ceremonia en Idaho. (TOLGA AKMEN/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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