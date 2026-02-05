Brooklyn Beckham elimina tatuajes dedicados a David y Victoria en medio del conflicto familiar

Brooklyn Beckham alteró tatuajes dedicados a sus padres en medio de un conflicto familiar que se intensificó tras acusaciones públicas.

Brooklyn Beckham decidió eliminar y cubrir tatuajes que dedicó a sus padres, David y Victoria Beckham, en un momento marcado por el distanciamiento con su familia. La información surgió este miércoles 4 de febrero tras revelaciones del diario británico The Sun, que citó fuentes cercanas al entorno del joven.

Imágenes difundidas por ese medio mostraron cambios visibles en un tatuaje de un ancla ubicada en el brazo derecho de Brooklyn. El diseño incluía la palabra “DAD” (papá), que desapareció luego de un proceso con láser y la incorporación de nuevas figuras alrededor. El reporte relacionó los ajustes con fotografías recientes y con versiones de personas cercanas a la familia.

Las mismas fuentes señalaron que Brooklyn también cubrió un tatuaje dedicado a su madre, localizado en el pecho. Según los informantes, la decisión generó un fuerte impacto emocional en David y Victoria, ya que interpretaron la acción como una señal clara del conflicto que atraviesa la familia.

El distanciamiento se hizo público el 19 de enero de 2026, cuando Brooklyn utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su inconformidad. En esas publicaciones aseguró que su esposa, Nicola Peltz, recibió un trato injustificado por parte de sus padres.

Además, afirmó que ellos ejercieron control sobre su vida y manipularon a la prensa en su contra. También mencionó un supuesto intento de soborno. David y Victoria Beckham no emitieron comentarios tras esas declaraciones.

El pronunciamiento ocurrió luego de meses de especulación en medios internacionales. Los rumores aumentaron tras la ausencia de Brooklyn y Nicola en las dos celebraciones organizadas por el cumpleaños número 50 de David Beckham.

Posteriormente, la atención mediática se extendió incluso a la ceremonia de boda de Brooklyn y Nicola, que también quedó envuelta en versiones sobre tensiones familiares, según publicaciones de la prensa extranjera

Brooklyn Beckham erases tattoo tribute to dad David pic.twitter.com/xD6mLIp5rO — The Sun (@TheSun) February 4, 2026

