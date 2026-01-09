Razón legal terminó por romper la relación entre Brooklyn Beckham y su familia

Una decisión de carácter legal explica el bloqueo que Brooklyn Beckham aplicó contra David Beckham, Victoria Beckham y otros miembros de su familia en redes sociales. La medida provocó una nueva escalada en el conflicto interno del clan Beckham, según reportaron medios internacionales como Daily Mail, The Sun y The Mirror.

De acuerdo con esa información, el contacto entre Brooklyn y su familia quedó limitado a canales jurídicos. El exfutbolista inglés, la exintegrante de las Spice Girls y otros parientes solo podían comunicarse con el hijo mayor mediante abogados.

El distanciamiento familiar se profundizó durante el año anterior. Brooklyn evitó participar en la celebración del cumpleaños número 50 de su padre y en el reconocimiento que recibió con el título de caballero. También quedó fuera del mensaje de fin de año publicado por David Beckham, quien luego expresó públicamente su afecto hacia él.

El conflicto evolucionó hacia un intercambio de notificaciones legales entre los equipos jurídicos de ambas partes. Brooklyn solicitó que sus padres no lo contactaran ni hicieran referencias públicas sobre él en redes sociales. La exigencia surgió tras su molestia por comentarios difundidos en plataformas digitales que lo señalaban como un supuesto rehén de su esposa, Nicola Peltz, y bajo su control.

La instrucción estableció que cualquier comunicación debía realizarse únicamente por medio de la firma legal Schillings. Esa disposición llevó a Brooklyn a bloquear a sus padres y a otros familiares pocos días antes de Navidad.

La decisión también respondió a que Brooklyn notó que, pese a sus solicitudes de distancia, algunos familiares continuaban visualizando y marcando reacciones en sus publicaciones relacionadas con gastronomía. Esa interacción resultó contraria a su deseo de mantener separación.

Brooklyn y Nicola manifestaron incomodidad ante la posibilidad de que miembros de la familia publicaran contenido sobre su relación. Para la pareja, las visualizaciones y reacciones en redes representaron un desacato a la solicitud de alejamiento.

El origen del conflicto familiar se remonta a abril de 2022, cuando Brooklyn contrajo matrimonio con Nicola Peltz. Dos meses después trascendió el distanciamiento, luego de que Nicola se sintiera ofendida porque Victoria Beckham ofreció diseñar su vestido de novia y no concretó esa promesa.

Durante la boda, el cantante Marc Anthony, amigo de la familia Beckham, destacó públicamente a Victoria Beckham como la mujer más hermosa del salón. Ese comentario generó malestar en la novia, quien consideró que quedó desplazada en un día que estaba destinado a ella.

