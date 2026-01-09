Viva

Razón legal terminó por romper la relación entre Brooklyn Beckham y su familia

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia escaló a un nivel legal que limitó toda comunicación a través de equipos jurídicos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres y familiares en redes sociales tras exigir contacto solo por vías legales.
Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres y familiares en redes sociales tras exigir contacto solo por vías legales. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGDavid BeckhamVictoria BeckhamBrooklyn Beckham
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.