Braulio celebrará en Costa Rica sus 50 años de música con un emotivo concierto: Conozca los detalles

Braulio nació en España y alcanzó la fama internacional en los años setenta con la canción 'Mi amigo el viento'.

El reconocido cantante español Braulio traerá su nostalgia y recuerdos a Costa Rica con el inicio de su Tour 50 Años. El concierto se realizará el viernes 31 de octubre, a las 8 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar.

Los asistentes podrán revivir temas emblemáticos como Crónica de un viejo amor, Pequeña amante y En la cárcel de tu piel; canciones que marcaron varias generaciones y que lo mantienen como referente de la música romántica.

La presentación contará con la participación especial del tenor costarricense Joaquín Yglesias. El espectáculo busca resaltar el romanticismo y la fuerza interpretativa de ambos artistas.

Las entradas estarán disponibles en eticket.cr con las siguientes fechas de preventa y venta oficial:

Jueves 11 y viernes 12 de setiembre: Exclusivo para tarjetas American Express.

Sábado 13 y domingo 14 de setiembre: Preventa con tarjetas BAC Credomatic.

Lunes 15 de setiembre: Venta general con todas las tarjetas.