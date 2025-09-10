Viva

Braulio celebrará en Costa Rica sus 50 años de música con un emotivo concierto: Conozca los detalles

El cantante español cantará en el Teatro Melico Salazar. Presentará su ‘Tour 50 años’ con el tenor Joaquín Yglesias como invitado

Por Fiorella Montoya
Braulio nació en España y alcanzó la fama internacional en los años setenta con la canción 'Mi amigo el viento'.
