Braulio cantará en Costa Rica con mucho romanticismo, sensualidad y 120 libras menos

Braulio, el famoso cantautor español, es una persona afable. Tiene un gran sentido del humor y habla sin tapujos de temas muy personales, como el de la cirugía que se realizó hace un año para perder peso.

Su voz ha sido una de las más conocidas en la música romántica desde hace muchos años, muchísimos. Canciones como En la cárcel de tu piel, En banca rota, La más bella herejía o Crónica de un viejo amor son infaltables en el cancionero romántico de habla hispana.

Braulio se presentó en noviembre del 2014 en el Melico Salazar. En esa ocasión el concierto se desarrolló entre anécdotas, canciones y muchos chistes del artista que demostró su buen sentido del humor. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Braulio tejió coros, nostalgia y risas en su visita a Costa Rica

Este fin de semana, tras nueve años de ausencia, Braulio volverá a cantarles a los ticos sus más grandes éxitos en dos conciertos programados en el teatro Melico Salazar. En escenario, al español lo acompañará Víctor Kapusta.

Sobre su venida a Costa Rica, su cirugía, sus icónicas canciones y también de la música actual, el artista español, de 76 años, tuvo una distendida conversación con La Nación.

-¿Cuál es su relación con Costa Rica y por qué volver a nuestro país a cantar?

-Me gustaría venir más a menudo, pues hace nueve años no venía. Este es el tiempo de revivir una serie de sensaciones muy agradables que siempre vivo en este país.

-¿Por qué seguir cantándole al amor? ¿cuál es la necesidad?

-Yo no sabría hacer otra cosa, honestamente. Soy un músico, un cantante que se ha especializado en canciones románticas, es lo que yo siento. No podría hacer rock, New Age o reguetón; lo mío siempre ha sido la melodía y los textos con cierta sensualidad.

-Hablando de la sensualidad como una característica de su música, ahora hay canciones que cruzan esa línea...

-Ahora lo que más funciona son los textos cargados de expresiones muy fuertes. Recurren a eso, a buscar un poco el escándalo y a ver quién dice la burrada más grande.

-¿Cómo analiza eso desde su perspectiva de músico y compositor? Copiado!

-Me cuesta trabajo entender qué es lo que ha pasado, el por qué hemos perdido el buen gusto. Se podrían hacer canciones con intención erótica o sensual, pero es que estas de las que hablamos son demasiado explícitas. A mí me abochorna escuchar una canción así, me da cierto pudor.

El cantante español Braulio llegó a Costa Rica el martes 4 de octubre para presentar dos conciertos en el teatro Melico Salazar los días viernes 7 y sábado 8. (Cortesía Mónica Coll)

-¿Cómo vivió la pandemia un artista que está acostumbrado al escenario, al público?

-Estuve dos años alejado de todo, al igual que el resto del mundo. Ese tiempo fue de reflexión y lo usé también para componer. No me alejé de la música para nada, incluso llegué a hacer actuaciones bajo las precauciones debidas, pero fue muy angustioso ver cómo teníamos que estar escondiéndonos del maldito bicho ese y ver a amigos y personas cercanas morir.

-¿Qué resultado obtuvo de ese tiempo de composición y reflexión?

-Ahora mismo estoy grabando un disco que es producto de ese tiempo de pandemia, creo que debería de llamarlo así.

-¿Y cómo ha sido el reencuentro con el público tras la pandemia?

-Es maravilloso. Ha sido como el reencuentro de dos amantes que hace tiempo no se veían.

-¿Cómo se encuentra físicamente a sus 76 años?

-Muy bien, he perdido unas 120 libras de peso (casi 55 kilos), me encuentro muy bien.

-¿Qué hizo para perder tanto peso?

-Una cirugía bariátrica porque estaba muy obeso. Tenía una serie de dolencias, era diabético, tenía hipertensión. Este ha sido como un nuevo arranque. En los próximos días cumplo un año de la operación.

-¿Cuánto pesaba antes de la cirugía?

-Todo.

-¿Qué hábitos ha cambiado en este tiempo de recuperación?

-Lo mínimo, porque en realidad te sientes saciado. Eso sí, cada tres horas hay que comer algo porque el estómago te dice: ‘aquí estoy’, pero comes poquito. Antes vivía para comer, ahora como para vivir.

-¿Con este cambio de vida se siente más ágil en el escenario, le ayuda a afrontar los viajes de las giras?

-Claro, tengo más movilidad. Es fabuloso, debía habérmela hecho hace tiempo.

-¿Qué puede esperar el público tico de sus conciertos este fin de semana?

-Voy a compartir escenario con Víctor Kapusta, hemos seleccionado nuestras mejores canciones. Él hará su parte y después seguiré yo. La pretensión es que el público cante con nosotros.

Todavía quedan entradas Copiado!

Los fans de Braulio tienen dos oportunidades para escuchar su música este fin de semana.

El español presentará conciertos el viernes 7 y el sábado 8 de setiembre en el teatro Melico Salazar. Todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son: ¢54.000 (luneta adelante), ¢49.000 (luneta atrás y palco luneta), ¢44.000 (segundo piso), ¢36.000 (tercer piso) y ¢24.000 (galería). A estos montos se les debe de sumar los cargos por servicio de la tiquetera.