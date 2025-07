Brad Pitt, dos artesanos costarricenses y cuero de Heredia: así fue como el galán lució un bolso tico en ‘F1’

Brad Pitt regresa al cine en F1 (2025), una película en la que da vida a Sonny Hayes, un personaje cuyo sello estético inconfundible es vestir con prendas verdes. Esto parecería ser un detalle sin demasiada relevancia, pero se volvió especialmente mediático cuando trascendió que la lujosa marca IWC fabricó un reloj único con la carátula verde, solo para que Pitt lo utilizara en la película.

Curiosamente, como un inesperado efecto en cadena, el verde abrió las puertas para que Costa Rica haya dejado su huella en el filme con otro artículo de lujo, el cual goza de considerable protagonismo en la pantalla.

Se trata del bolso en el que Hayes guarda su casco; el cual está hecho por dos ticos: Danilo Coto, encargado del diseño; y Miguel Cruz, de la confección. Por si fuera poco, los materiales también son nacionales, pues el cuero proviene de Pirro AGZ, una icónica empresa de Heredia fundada en 1921.

Brad Pitt usó un bolso costarricense en 'F1'

La Nación conversó con Coto, el josefino que diseñó el salveque y quien narró el curvado camino de sorpresas en el que Hollywood y el talento costarricense se toparon.

“Este tono verde del cuero de ellos (Pirro AGZ), es un verde muy particular. En las épocas de las que yo me inspiro (años 50 y 60) se hacían café o beige, pero este verde me encantó y lo uso hace años. Yo creo que una de las cosas que ayudó a ser tomados en cuenta, además del diseño, es el tono”, comentó Coto.

Coto es dueño de PACTO, una marca de accesorios de motorismo exclusivos y artesanales, la cual inició en 2011. Su negocio se cotiza a muy alto precio en todo el mundo, especialmente por sus cascos, que han sido vendidos a figuras como David Beckham y que ya aparecieron en la gran pantalla, pues fue contratado para fabricar varios para la película Ferrari (2023).

Danilo Coto realiza con su marca PACTO cascos, visores, zapatos, bolsos y otros productos de sello artesanal y exclusivo. (Rafael Pacheco Granados)

Según contó, la productora lo contactó en junio de 2023 y le encargó 12 bolsos para el 15 de abril del año siguiente; sin darle mayor detalle de cuál sería el uso que le darían.

La línea de bolsos, que incluye el modelo usado en F1, ya era parte de su catálogo y, dependiendo del tamaño y la personalización que reciban, pueden costar más de $1.100. Son 100% de cuero en el exterior y por dentro están forrados con una tela de algodón conocida como army.

Con este encargo de la productora, Coto acudió como de costumbre a su amigo Miguel Cruz, un especialista en manufactura de bolsos y otros productos en cuero, originario de San Mateo de Alajuela.

“Nos conocimos hace muchos, muchos años. De hecho, antes de que yo iniciara PACTO, él y yo éramos amigos. Tenemos una excelente relación y él me hace toda la parte de la manufactura de los bolsos; tiene una experiencia impresionante”, aseguró Coto, quien es ingeniero de profesión.

Una vez que tenía las 12 mochilas, de varios tamaños, cumplió con el pedido sin saber cuál sería el fin de estos. De hecho, anteriormente había fabricado varios cascos para Ford Vs Ferrari (2019), que al final no fueron utilizados.

Miguel Cruz, quien es oriundo de San Mateo de Alajuela, es un artesano del cuero. Es dueño de su propia marca y colabora con Danilo Coto desde hace más de una década. (Facebook Miguel Cruz)

Por eso, la emoción lo colmó cuando la noche del pasado 24 de junio, en la intimidad de su hogar en Barrio Dent y acompañado de su esposa, disfrutó del filme F1 y contó más de 12 escenas en las que su bolso aparece.

“Realmente fue un momento muy especial para nosotros, al contar tantas escenas. Mi esposa me decía: ’Véalo aquí, véalo aquí, véalo allá’. Y en la última escena, que eso es un poco ya más romántica —incluso ahí—, el maletín está al lado de él... es impresionante”, relató.

“Hay una toma de close-up donde uno de los actores le pregunta a Brad Pitt del maletín y él explica que en ese maletín trae su casco. Imagínese cuántos productos se usan en una película y que este maletín tenga el protagonismo que tiene, es impresionante", añadió Coto.

Además, hoy no sale del asombro que le produce un correo viejo que encontró en su bandeja de entrada, en el que le avisaban hace un año que “el actor” ya había elegido, de entre los 12, cuál bolso sería el suyo.

“Eso yo lo leí como leer cualquier cosa, porque yo no sabía ni que era Brad Pitt, ni que era F1 la película. Ahorita me parece increíble imaginar que Brad Pitt haya escogido su maletín para salir con él”, reveló con emoción.

La empresa Pirro AGZ tiene 100 años de historia y entre sus varios productos tiene un matadero y una tenería (taller para curtir las pieles). (Facebook Pirro AGZ)

Por otra parte, todo indica que el bolso no solo gustó al galán de Hollywood, sino que le encantó, pues ya se le ha visto usarlo fuera de las grabaciones. Por ejemplo, en julio del 2024, hizo una sonada aparición en el GP de Hungría con su reloj IWC y el maletín de PACTO como sus accesorios más notables.

De esto hicieron eco muchos medios, entre estos la famosa revista de modas GQ, que reseñó la visita de Pitt y destacó su bolso a lo “Jane Birkin”.

“Lo que brillaba en el outfit del actor eran sus accesorios. Desde un reloj exclusivo hasta un enorme bolso que portaba como la leyenda Jane Birkin, cargado de cosas. De esta forma se consigue que una combinación que cualquiera llevaría un lunes cualquiera, se convierta en un lookazo digno de Brad Pitt“, publicó el medio.

Otro hito más para PACTO y Danilo Coto

Danilo Coto inició a diseñar artículos de motorismo clásico sin ninguna pretensión más que la de poder crear, por sí mismo y desde su casa, un casco. Luego de años de prueba y error, logró el producto que quería y quiso compartirlo con sus amigos en Facebook.

Esto sin pensar que tendría la más mínima trascendencia, y mucho menos que la compañía Lewis Leathers, la tienda de accesorios para motociclismo más antigua del mundo, vería su casco y le encargaría 60 ejemplares para Japón y 40 para Inglaterra.

Desde entonces, el costarricense constató que había todo un mercado para sus accesorios, con muchos clientes selectos dispuestos a pagar por un artículo exclusivo y a esperar por ellos las semanas y meses que fueran necesarios.

La marca de Danilo Coto tiene una línea de bolsos con 6 modelos distintos. (Garrett Britton/Cortesía)

A partir de esto, su tienda PACTO vio la luz y ya ha sido contratada para tres películas de Hollywood; la más reciente, F1, estrenada el pasado 26 de junio en Costa Rica. Irónicamente, Coto confiesa que, aunque está muy en boga, no es fanático de la Fórmula 1.

“Yo no me pierdo una carrera de MotoGP. Me parece mucho más emocionante, mucho más divertido ver. De Fórmula 1, pues la verdad veo resultados y trato de seguir un poquito algunos resúmenes. De lo que sí soy superaficionado es de las carreras de los años 50 y 60; ese es mi mundo”, dijo con franqueza el dueño de PACTO.

Finalmente, Coto comentó que ser tomado en cuenta para tres películas de gran cartel va más allá de la emoción de ver un artículo suyo en pantalla; es una validación a su trabajo que inició cuando ya tenía una trayectoria profesional en la ingeniería.

“Yo no me considero un diseñador, soy un ingeniero, y muchas veces uno tiene ciertas dudas de si lo que hace está bien hecho o no. Entonces, con el pasar del tiempo y de ver que la gente valora el producto, es algo que no me esperaba. Mi reflexión es que uno tiene que seguir sus sueños y pensar que el cielo es el límite”, aseveró el empresario costarricense.

“Para mí es una gran satisfacción ver que la gente me estima. Voy a un evento en otros países y la gente me respeta el trabajo. Me encanta recibir ese aprecio de la gente y hacerla feliz con un producto que no se puede comprar en ningún lugar”, concluyó.