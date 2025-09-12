Bluey y Bingo traen a Costa Rica un emocionante e inolvidable show... ¡niños y familias, prepárense!

Bluey se presentará en Costa Rica el 13 y 14 de diciembre en Heredia y Palmares.

Las cachorras más queridas de la televisión infantil visitarán Costa Rica en diciembre. Bluey y Bingo, protagonistas de la serie animada australiana, ofrecerán dos funciones que prometen risas, música y mucho aprendizaje.

El espectáculo se presentará el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia, y el 14 de diciembre en el Redondel de Palmares; a las 2 p. m.

LEA MÁS: Braulio celebrará en Costa Rica sus 50 años de música con un emotivo concierto: Conozca los detalles

La serie Bluey, que se transmite en más de 60 países, se ha convertido en un fenómeno cultural por retratar la vida cotidiana con ternura y humor, y por ofrecer mensajes educativos que trascienden generaciones.

Las entradas están disponibles en eventcr.com y los precios en la localia Zona Bluey es de $49.04, mientras que en gradería es de $31.