Viva

Bluey y Bingo traen a Costa Rica un emocionante e inolvidable show... ¡niños y familias, prepárense!

La presentación oficial de ‘Bluey’ llegará a Costa Rica el 13 y 14 de diciembre. Serán dos presentaciones que combinan diversión, aprendizaje y unión familiar

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Bluey se presentará en Costa Rica el 13 y 14 de diciembre en Heredia y Palmares.
Bluey se presentará en Costa Rica el 13 y 14 de diciembre en Heredia y Palmares. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bluey y BingoPalacio de los DeportesRedondel de Palmares
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.