Billy Joel canceló todos sus conciertos tras diagnóstico de trastorno cerebral

El icónico músico estadounidense Billy Joel, de 76 años , canceló la totalidad de sus próximos conciertos, luego de revelar que ha sido diagnosticado con hidrocefalia de presión normal (N.P.H., por sus siglas en inglés), un trastorno cerebral que le ha provocado problemas.

La noticia fue dada a conocer por el propio artista a través de un comunicado, el cual fue publicado este viernes 23 de mayo en sus redes sociales y reportado por el periódico estadounidense The New York Times.

“Esta condición se ha visto agravada por recientes actuaciones en concierto, lo que ha llevado a problemas con la audición, la visión y el equilibrio”, expresó el comunicado citado por el diario neoyorquino.

Joel también señaló que seguirá un tratamiento médico bajo indicaciones específicas: “Billy está recibiendo terapia física especializada y se le ha aconsejado abstenerse de actuar durante este período de recuperación”.

Billy Joel, de 76 años, suspendió todos sus conciertos por una enfermedad cerebral llamada hidrocefalia de presión normal. (Scott Roth)

La hidrocefalia de presión normal provoca una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. Según explicó The New York Times, esta acumulación genera presión sobre los nervios que controlan funciones esenciales del cuerpo.

En su mensaje al público, Joel manifestó su pesar por cancelar sus compromisos musicales. “Estoy sinceramente apenado por decepcionar a nuestra audiencia y agradezco su comprensión”, expresó el cantante.

Joel planeaba una gira para este 2025 y también en el 2026. Su agenda incluía presentaciones en estadios de fútbol y béisbol en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En varios de esos conciertos participarían artistas como Rod Stewart, Sting y Stevie Nicks. Todos esos eventos fueron cancelados.

El intérprete de Piano Man, Big Shot y She’s Always a Woman figura entre los artistas más influyentes de las últimas décadas. Su carrera despegó en los años setenta. En los últimos veinte años solo lanzó una canción pop nueva, Turn the Lights Back On, en 2024. Sin embargo, mantuvo una intensa agenda de conciertos hasta ahora.