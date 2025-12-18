Bianca Censori, esposa de Kanye West, revela la razón detrás de sus atuendos reveladores

Bianca Censori afirmó que sus atuendos provocadores forman parte de una estrategia de autoexpresión y control frente al escrutinio público.

Bianca Censori, esposa del músico Kanye West, expuso por primera vez el motivo detrás de sus atuendos reveladores. La explicación surgió en una entrevista atípica con la revista Interview, publicada el martes 16, en la que la modelo no respondió de forma directa.

La conversación se desarrolló mediante una portavoz con máscara, diseñada a partir del rostro de Censori. La vocera asumió todas las respuestas y expuso una visión conceptual sobre la imagen pública de la arquitecta australiana de 30 años.

Según la explicación ofrecida, ella no se siente atrapada por su apariencia. La estrategia consistió en apropiarse de las versiones públicas que otros construyen sobre ella. La exposición corporal formó parte de un proceso de control sobre su identidad mediática.

La portavoz señaló que, al estar bajo observación constante, una figura pública enfrenta proyecciones ajenas. En ese contexto, la modelo optó por multiplicar su imagen hasta convertirla en un símbolo, más que en una representación única.

Respecto a las críticas en redes sociales, la vocera indicó que Censori mantuvo distancia de esas plataformas. El argumento se basó en la volatilidad de la percepción digital y en la rapidez con que cambian las opiniones.

La explicación agregó que tanto elogios como críticas funcionaron como herramientas de análisis cultural. Ambos extremos revelaron sensibilidades sociales y límites colectivos frente a la autoexpresión.

Bianca Censori se mantuvo en el centro de la atención pública desde 2022, año en que inició su relación con Kanye West. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de ese mismo año, de forma privada, tras el divorcio del rapero con Kim Kardashian.

Antes de la relación, Censori trabajó en una de las empresas del artista. Su perfil profesional se desarrolló en el campo de la arquitectura y el diseño.

Uno de los momentos de mayor exposición ocurrió durante la alfombra roja de los Premios Grammy, cuando utilizó un vestido transparente que generó amplia repercusión internacional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.