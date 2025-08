Beto Cuevas vuelve a concierto en Costa Rica: ‘Estoy en el mejor momento de mi carrera’

El MTV Unplugged de La Ley marcó un hito en la historia de la música latinoamericana. El montaje, la interpretación, la selección de las canciones, Beto Cuevas cantando, un Latin Grammy y muchos otros premios importantes dejaron un legado que el chileno honrará con un concierto acústico en Costa Rica.

La cita es el 20 de setiembre en el CIC Ande, en Belén. Beto repasará éxitos como Animal, Día cero, Hombre, Aquí y Fuera de mí, pero también tendrá un espacio para cantar temas de su carrera como solista y su más reciente producción titulada Todo es perfecto, que interpretó junto a la joven Javiera Flores y que muestra su nueva etapa artística.

Evocar la nostalgia, recordar épocas determinantes para la música de nuestra región y, de paso, promocionar su nuevo álbum Acústico, son parte de las intenciones que tiene Beto para cantar en nuestro país.

Sobre este espectáculo, Beto Cuevas habló en entrevista con La Nación. A continuación presentamos un extracto de la charla.

—Se reencuentra con los ticos con este concierto acústico, ¿qué expectativas y qué planes tiene para sus fans con este show?

—¡Pura Vida! La única expectativa que tengo es de pasarla bien en el escenario y, por ende, que el público que asista también la pase así; que sea una linda experiencia.

“El concepto de este disco, aparte de hacer un homenaje al famoso MTV Unplugged que hicimos con La Ley, es que cada concierto de alguna forma es distinto al anterior, no que se replique exactamente (...) Eso depende de la reacción del público y la relación que se establezca de la comunicación”.

LEA MÁS: Beto Cuevas: “Queremos que la música llegue a la mayor cantidad de gente posible”

—Con Acústico hace un homenaje al MTV Unplugged, eso genera nostalgia y recuerda grandes momentos, pero en aspectos técnicos, ¿no es complicado hacer un concierto en versión acústica?

—Afortunadamente, yo trabajo con un equipo técnico de primer nivel. Ellos se encargan de que todo esté perfecto en el escenario y también a nivel de sonido, tanto para nosotros que hacemos música como para el público que escucha. Ya teniendo un ambiente propicio a nivel de iluminación y sonido, es mucho más fácil para nosotros poder interpretar y entregar esa impronta que queremos.

“Es como entrar un poquito en la máquina del tiempo y, si bien es un concierto acústico, igual tiene la impronta del rock, porque yo vengo de ese mundo. Tiene esa energía, tenemos a un baterista que realmente hace que suene con mucha personalidad, igual todos los músicos que nos acompañan, va a ser maravilloso”.

—Al público le emociona escuchar estas canciones del recuerdo, pero ¿a usted como artista qué sensaciones le provocan?

—Me pasa lo mismo que al público, pero de una manera distinta, porque las estoy interpretando junto a mis músicos. También me genera una sensación muy linda en el corazón cuando veo a la gente cantando y viviendo el concierto (...) A través de esa vivencia presencial se transportan en sus pensamientos, en dónde estaban y cómo estaban en el momento en que salió alguna canción y les tocó el corazón.

Beto Cuevas habla de su carrera y de su próximo concierto en Costa Rica

—¿Cuál de estas canciones del disco lo emociona más interpretar?

—Son muchas y es difícil escoger, porque todas las canciones de alguna forma significan algo en mi vida, significan un momento.

“El Duelo la escribí con el corazón en la mano, al igual que Mentira, lo mismo que Háblame o Vuelvo. Muchas canciones, tanto de la época de La Ley como de mi faceta en solitario, de alguna forma son parte de este concierto”.

Beto Cuevas promociona su disco 'Acústico', álbum con el que regresa a Costa Rica en concierto. El artista se presentará en el CIC Ande, en Belén, en setiembre. (Cortesía Content Lab)

—Ahora que menciona su etapa como solista, usted está viviendo un renacer como artista y eso lo refleja en Todo es perfecto, ¿cómo se siente en este momento profesional?

—Muy contento con esta etapa. Ya son más de 30 años de carrera y siento que manejo bien lo que hago. Uno siempre está sujeto a situaciones que pueden suceder en el escenario, pero me siento con la confianza necesaria para interpretar cada una de esas canciones con mucha honestidad.

“Me encanta haber podido escribir canciones como Todo es perfecto y darle la oportunidad a un nuevo talento que descubrí en un programa en Chile que es Javi Flores y que, por cierto, nos va a acompañar en el concierto en Costa Rica. Vamos a tener varias sorpresas, es una linda experiencia también para mí, estando arriba del escenario”.

LEA MÁS: Beto Cuevas reinventa su sonido

—Como compositor en qué situación se encuentra ahora, porque está experimentando, pero la esencia no se pierde.

—Probablemente como compositor y artista estoy en el mejor momento de mi carrera, porque ya no tengo tantas inseguridades y ya acepto al 100% quién soy y, sobre todo, quién no soy. Eso me permite trabajar con una honestidad pura que justamente genera puentes, que me conecta a la gente y que invita a las personas a vivir las canciones como las vivo yo al interpretarlas.

“Mis canciones, si bien no están tratando de adaptarse de una manera oportuna a los sonidos de hoy, apelan a esa nostalgia que las convierte en atemporales”.

—¿Qué significa Costa Rica en su carrera?

—Tengo los mejores recuerdos de Costa Rica, siempre con mucho cariño y mucha pasión por parte del público. Allá la gente realmente vive la música y la vive a su manera. Siempre me han tratado muy bien y percibo esa esencia de los ticos.

“Para mí va a ser un reencuentro, espero que la gente disfrute, que se vaya inspirada y la pase tan bien como pretendo pasarla yo y todo el grupo que me acompaña”.

Detalles del concierto de Beto Cuevas en Costa Rica

El concierto acústico de Beto Cuevas en Costa Rica será el 20 de setiembre en el CIC Ande, en Belén, a partir de las 7 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio publitickets.com. Los precios de los boletos van desde los $97,75 hasta los $161.

LEA MÁS: Beto Cuevas, líder de La Ley, cambió el pop rock por la cumbia: “De alguna forma me rejuvenece”