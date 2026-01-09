Ben Affleck se siente frustrado por la presencia constante de Jennifer López en la vida de sus hijos tras el divorcio

Periodista estadounidense afirma que Ben Affleck y sus hijos se sienten incómodos por la presencia frecuente de Jennifer López tras el divorcio.

El actor Ben Affleck y sus tres hijos se mostraron incómodos por la presencia frecuente de Jennifer López en su vida familiar tras el divorcio. Así lo señaló una publicación del periodista Rob Shuter, divulgada en su boletín informativo Shuterscoop.

Affleck y López contrajeron matrimonio en 2022. La relación terminó en 2024 y el divorcio se firmó en 2025. El actor es padre de Violet, de 20 años; Fin, de 16; y Samuel, de 13, fruto de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner, que se extendió entre 2005 y 2015.

De acuerdo con la información, personas cercanas a la familia indicaron que los hijos del actor mantienen una relación cercana con su padre. Sin embargo, expresaron cansancio ante la presencia constante de la cantante y la exposición mediática asociada.

Las fuentes citadas por Shuter señalaron que los jóvenes buscan normalidad y espacio en su rutina diaria. También indicaron que Affleck intenta equilibrar la situación familiar, aunque la atención de la prensa y las visitas frecuentes de Lopez a la casa generaron tensión.

Pese a la separación, Affleck y Lopez continuaron con una relación cercana en el ámbito profesional. Ambos aparecieron juntos en actividades públicas relacionadas con el lanzamiento y la promoción de la película Kiss of the Spider Woman (2025), protagonizada por la artista y producida por el actor.

Hasta el momento, los representantes de Ben Affleck y Jennifer López no emitieron comentarios públicos sobre la información difundida en la newsletter del periodista estadounidense.

