Viva

Ben Affleck se siente frustrado por la presencia constante de Jennifer López en la vida de sus hijos tras el divorcio

Un periodista señaló que Ben Affleck y sus hijos se sienten incómodos por la presencia constante de Jennifer López tras el divorcio y la exposición mediática

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Periodista estadounidense afirma que Ben Affleck y sus hijos se sienten incómodos por la presencia frecuente de Jennifer López tras el divorcio. (Tomada de Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBen AffleckJennifer López
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.