Jennifer López generó una avalancha de burlas por error en fotografía: ‘Abusando de los filtros’

Esta es la foto que le generó burlas y críticas a Jennifer López.

Con solo una fotografía, Jennifer López generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Esta vez, a diferencia de otras, la gran mayoría de los comentarios no elogiaban su belleza, sino que directamente eran burlas.

Este 25 de diciembre, la famosa actriz subió la foto para desear una Feliz Navidad a sus seguidores. Sin embargo, rápidamente los usuarios notaron que algo no lucía bien y que la imagen estaría editada.

Al detener la mirada en la mano de JLo, que sostiene su teléfono, es posible apreciar que el celular tiene una curva anormal. Muchos se lo hicieron saber a través de comentarios del posteo, realizado en la red social X.

“¿Por qué tu teléfono es flexible?”, “Usaste un filtro innecesario. Envejecer es bueno cuando no te importa quién piensa que no lo es”, “Te quiero, chica. Pero tienes que comprobar que no haya distorsiones involuntarias en cualquier foto que edites, antes de publicarla”, fueron algunas de las respuestas.

Pero el asunto no se quedó ahí, pues otras personas decidieron ir más allá y sacar su fisga. En esta línea, algunos de los comentarios, llenos de ingenio y también de odio, se viralizaron.

“Sabes que estás abusando de los filtros cuando el iPhone está doblado como un banano”, “El teléfono se curveó como un tiro libre de Beckham”, “Millonaria y solitaria”, “Apple lanzó su primer teléfono plegable”, escribieron en redes.

A pesar de la retroalimentación negativa, la foto continúa en las redes sociales de la artista, quien no ha decidido borrarla.

Actualmente, circulan con fuerza dos hipótesis sobre lo sucedido. La primera es que López intentó magnificar el tamaño su anillo, deformando sin querer el teléfono. La otra es que fue un error involuntario al usar un programa de edición para rejuvenecer su aspecto.