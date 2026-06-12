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Belinda no deja dudas sobre polémico y viral momento por el que señalan a Salma Hayek de despreciarla: esto dijo

En el programa farandulero ‘Hoy’, la cantante fue consultada sobre la comentada interacción con la actriz

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Por Juan Pablo Sanabria y El Universal / México / GDA
Belinda
Belinda se presentó junto a Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026. En el backstage coincidió con Salma Hayek. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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