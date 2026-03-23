Banda venezolana, ganadora de un Grammy, aterrizará en Costa Rica para dar concierto

Rawayana es una banda venezolana que visitará Costa Rica como parte de su gira.

Rawayana se presentará el sábado 27 de junio en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva. La reconocida banda venezolana aterrizará con todo su sabor como parte de su tour ¿Dónde es el after?.

Los intérpretes de éxitos como Game over, La noche que no había Uber, Bienvenidos a la Tierra y Se presta deleitarán a los seguidores costarricenses con un espectáculo que fusiona ritmos caribeños y alternativos.

Las entradas para este evento estarán disponibles en preventa a partir de este martes 24 de marzo, a las 10 a. m. El precio de los boletos va desde los ¢38.000 hasta los ¢85.000, según la localidad elegida en el recinto de la Guácima.

Este evento es para todo público y las entradas están disponibles en eticket.cr.

La agrupación llega al país con el prestigio de ser ganadores del premio Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa.

Costa Rica se une así a naciones como Colombia y España en el recorrido internacional de los artistas, quienes han logrado posicionarse en la cima de las listas de reproducción actuales.