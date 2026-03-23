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Banda venezolana, ganadora de un Grammy, aterrizará en Costa Rica para dar concierto

Se presentarán en Parque Viva, en la Guácima

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Por Fiorella Montoya
Rawayana es una banda venezolana que visitará Costa Rica como parte de su gira. (crédito Don Ungaro.)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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