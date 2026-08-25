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Bailarín Michael Rubí sorprende al preparar a conocida figura para importante competencia: de esto se trata

El nuevo reto al lado de una costarricense llega un mes después de confirmarse su ausencia en la tercera temporada de ‘Mira quién baila’

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Por Fiorella Montoya
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Bailarín tico Michael Rubí, participante de Mira quién baile y parte del equipo coreográfico de Gloria Trevi en México.
El bailarín costarricense Michael Rubí es parte del equipo coreográfico de Gloria Trevi, en México. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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