Bailarín Michael Rubí sorprende al preparar a conocida figura para importante competencia: de esto se trata

El bailarín costarricense Michael Rubí es parte del equipo coreográfico de Gloria Trevi, en México.

El reconocido bailarín costarricense Michael Rubí dio a conocer en sus redes sociales que se encuentra en un nuevo proyecto en Costa Rica, ya que está entrenando a una importante figura costarricense previo a una competencia.

Se trata de la Miss Universo Costa Rica Mariale Acosta, quien desde hace algún tiempo ha estado recibiendo clases del artista, cuyo principal trabajo es ser bailarín de la artista Gloria Trevi, en México.

Fue Yessenia Ramírez, directora del certamen regional, quien confirmó las imágenes que Rubí publicó en el lugar de ensayos.

“Él la está preparando en todo lo que tiene que ver con la parte artística, el baile principalmente, porque Miss Universo es una plataforma que tiene una coreografía de inicio allá, en el evento principal, y es importante que ella se pueda desenvolver bien en el baile, en la actuación, en muchas áreas”, comentó Ramírez.

Rubí está contratado por un tiempo indefinido y fue la propia Mariale quien contactó al costarricense para recibir lecciones con el bailarín.

“Trabajar con él es increíble y espectacular; es muy exigente y de mucha disciplina. Para mí esto es una parte fundamental de mi entrenamiento, ya que sé que ser Miss y estar en Miss Universo requiere esa gran disciplina. Las coreografías que estamos haciendo tienen un nivel de dificultad bastante alto”, afirmó la reina tica.

La noticia llega luego de que Teletica confirmara que Rubí sería de los grandes ausentes en la tercera temporada de Mira quién baila, formato que ganó en el 2025.

El certamen final de Miss Universo 2026 será el 24 de noviembre.