Bad Bunny rompe récord histórico con el show de medio tiempo más visto del Super Bowl

El show del artista puertorriqueño en el Super Bowl LX logró una audiencia global sin precedentes tras sumar televisión, plataformas digitales y redes sociales

Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA
Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y el costarricense Raúl Zúñiga, conocido como Chino, de 88 años.
La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX acumuló 4.157 millones de espectadores en 24 horas y marcó un nuevo récord global. (redes/Captura de video)







