Bad Bunny rompe récord histórico con el show de medio tiempo más visto del Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX acumuló 4.157 millones de espectadores en 24 horas y marcó un nuevo récord global.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny estableció un nuevo récord global tras su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL. El evento alcanzó una audiencia total de 4.157 millones de espectadores en solo 24 horas, según datos divulgados por Roc Nation.

La cifra incluye reproducciones de la transmisión televisiva en Estados Unidos, visualizaciones en YouTube y consumo en otras plataformas digitales. Este resultado convirtió el show del artista en la actuación de medio tiempo más vista en la historia del Super Bowl.

Antes de subir al escenario del estadio Levi’s en Santa Clara, California, el cantante ya registraba cifras destacadas en redes sociales. El adelanto del espectáculo logró convertirse en el teaser más gustado desde que Apple Music produce el show de medio tiempo.

Datos de la firma Ripple Analytics indicaron que el consumo total relacionado con el espectáculo alcanzó 4.000 millones de visualizaciones en redes sociales durante las primeras 24 horas. Esta cifra representó un incremento del 137% en comparación con el año anterior.

El espectáculo tuvo una duración de 13 minutos. La transmisión televisiva registró un promedio de 128,2 millones de espectadores. Este dato quedó por debajo del récord histórico de 133,5 millones, alcanzado el año anterior por el rapero Kendrick Lamar.

Sin embargo, la combinación de audiencia televisiva, plataformas digitales y redes sociales consolidó el impacto global del artista. El alcance total superó a cualquier presentación previa del espectáculo de medio tiempo en términos de visibilidad mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.