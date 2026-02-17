Bad Bunny decepcionó a muchos tras el Super Bowl, al no cumplir con esto que tanto esperaban

Tras su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny puso al mundo de pie para aplaudirle, en gran mayoría, y otra parte también para atacarlo. Lo cierto es que su histórico espectáculo no pasó desapercibido y, aun así, las expectativas sobre el puertorriqueño no mermaron.

Este 14 de febrero, mientras se celebraba el Día del Amor y la Amistad, muchos no dejaban de tener un ojo puesto en el artista boricua, a la espera de que cumpliera con algo que convirtió casi en una tradición en su carrera.

Resulta que en 2018, año en que lanzó su primer disco y que su carrera dejó el nicho del trap para empezar a convertirse en un fenómeno global, Benito Martínez Ocasio (nombre del cantante) publicó su famoso tema Amorfoda, y con esto, quizá sin saberlo, inició una costumbre.

Dicha canción salió el 14 de febrero de ese año y, desde entonces, en todos los años siguientes, hizo un importante lanzamiento en esa fecha, siempre relacionado con el amor y el desamor. A continuación, el detalle:

2019: publicó el videoclip de Si estuviésemos juntos

2020: su tema Ignorantes , junto al panameño Sech

, junto al panameño Sech 2021: el video de La noche de anoche , en colaboración con Rosalía

, en colaboración con Rosalía 2022: el adelanto de su álbum Un verano sin ti

2023: el video de Ojitos lindos

2024: sería la única excepción hasta el momento

2025: videoclip de Turista

"No quiero que más nadie me hable de amor", dice "Amorfoda", canción de Bad Bunny lanzada el 14 de febrero de 2018. ( Captura de video)

Por esta razón, a pesar de que ya hubo una excepción en 2024, miles de fanáticos esperaban una sorpresa de parte del Conejo Malo. Incluso, sin ningún fundamento, al encontrarse el artista en suelo argentino, se llegó a especular que lanzaría una sesión con el productor Bizarrap.

En redes sociales, conforme pasaban las horas, algunos mostraban su esperanza, pero, finalmente, sucedió lo que se veía venir: Benito no hizo ningún lanzamiento.

En medio de las expectativas y la posterior decepción, también se abrió el debate sobre la supuesta “tradición” de Bad Bunny. Para algunos, simplemente fueron coincidencias, y otros señalaron que quizá ya quiso acabar con esta seguidilla de sorpresas.

De lo que no cabe duda es que el boricua estuvo más que ocupado este 14 de febrero, pues dio un concierto masivo en el Estadio Monumental, en Argentina. Este evento fue parte de su gira Debí tirar más fotos World Tour, con la que visitó Costa Rica en diciembre de 2025.