Viva

Bad Bunny decepcionó a muchos tras el Super Bowl, al no cumplir con esto que tanto esperaban

El artista puertorriqueño no cumplió con una ‘tradición’ y muchos se preguntan la razón

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y el costarricense Raúl Zúñiga, conocido como Chino, de 88 años.
Bad Bunny fue la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnySuper BowlSan Valentín
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.