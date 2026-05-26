Atleta costarricense rompe en llanto ante sorpresiva noticia del Icoder: ‘Todavía no lo puedo creer’ (video)

La joven atleta costarricense Kaylin Myrie rompió en llanto al recibir una sorpresiva noticia del Icoder, que llega tras la viral campaña que la deportista emprendió para recaudar fondos para ella y el resto de la delegación tica clasificada al torneo Nacac Sub 18 y Sub 23, en México.

Myrie se viralizó en redes sociales al contar su historia y mostrar la dura realidad de los atletas, que a pesar de hacer los méritos deportivos tenían en duda su participación en el importante torneo, pues no tenían el apoyo económico del Estado.

Luego, al haber conseguido los $850 que requería para el viaje, amplió su meta y siguió buscando donaciones para los demás.

Ahora, el Icoder tomó una decisión que cambia todo el panorama. Recientemente, Donald Rojas Fernández, jerarca de la institución, anunció que asumirán los costos de inscripciones, traslado aéreo y uniformes para las siguientes competencias:

XXXVI Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, 6 y 7 de junio en Managua, Nicaragua.

Campeonato Iberoamericano de Atletismo Sub 20, del 19 al 21 de junio en Lima, Perú.

Campeonato Nacac, Sub 18 y Sub 23, del 10 al 12 de junio en Tlaxcala, México.

Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20, del 5 al 9 de agosto en Oregon, Estados Unidos.

El anuncio llenó de emoción a Myrie, quien subió video entre lágrimas a sus redes sociales, agradeciendo todo el apoyo que recibió, tanto económicamente, como en la visibilización de su causa.

“A mí me causaba mucha impotencia que, a pesar de todas las donaciones que he recibido, era tanta la suma de dinero que se necesitaba para que todos pudieran ir que obviamente no íbamos a dar abasto con $850 para los 25 atletas. Incluso, no se alcanzaba el monto para los trece atletas que se contactaron conmigo y dijeron que necesitaban ayuda”, comentó.

“Qué feo, de verdad. Yo estaba preocupada porque, ¿cómo iba a ser la logística de estar repartiendo los fondos de la mejor manera posible para que todos pudieran recibir una cantidad que los acercara a la meta? El dinero obviamente los ayudaba a acercarse a la meta, pero no era lo suficiente", agregó.

Kaylin Myrie, atleta de Costa Rica, practica lanzamiento de bala y disco, disciplinas en las que ostenta récords nacionales. (Tomada de redes sociales)

Según expresó, jamás imaginó poder impactar de esta forma, y ahora le queda una gran satisfacción de saber que utilizó las redes sociales de una forma correcta y pudo convertirse en un canal para apoyar al deporte nacional.

“No dimensioné que esto fuera a llegar a algo, que se convirtiera en algo tan grande. Y estoy muy agradecida con Dios de que me haya dado el discernimiento de hacer lo correcto de acuerdo con los valores que me han inculcado en mi casa y con todo lo que he aprendido. Estoy muy feliz de haber seguido lo que para mí consideraba correcto… y estoy muy feliz de que ¡todos vayamos a ir!”,

Finalmente, comentó que no dejará de lado los videos que tenía pensados para exponer las historias de los deportistas que competirán en el Nacac, pues aunque ya no es necesario para conseguirles financiamiento, todavía quiere que los costarricenses los conozcan más a fondo.

“Estoy supercontenta y superagradecida de que el pueblo de Costa Rica me haya dado a mí la oportunidad de ser una vocera para todos los atletas clasificados al NACAC. Y muchísimas gracias a todos los atletas que me han dado la confianza de poder compartir sus historias”, dijo emocionada.

“¡Todavía no puedo creer que esto haya pasado! ¡Todavía no puedo creer que esto sea posible! ¡Todavía no puedo creer que todos vayamos a ir!“, añadió.