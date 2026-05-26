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Atleta costarricense rompe en llanto ante sorpresiva noticia del Icoder: ‘Todavía no lo puedo creer’ (video)

La joven se viralizó en los últimos días por una campaña de recaudación fondos para costearse el viaje al torneo Nacac, en México

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Por Juan Pablo Sanabria y Juan Diego Villarreal
Kaylin Myrie, atleta costarricense
Kaylin Myrie, atleta costarricense, no pudo contener el llanto ante la noticia del Icoder. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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