Aterrizó en Houston, le prohibieron el ingreso, cancelaron su visa y finalmente terminó expulsado

Un ciudadano colombiano no logró ingresar a Estados Unidos tras aterrizar en el Aeropuerto de Houston el 2 de junio. Las autoridades migratorias le cancelaron la visa de turista por cinco años y fue enviado de regreso a su país el mismo día.

El hombre, identificado como Miguel Deportes en redes sociales, relató que viajó desde Cali, con una escala en Panamá, hasta Houston. Luego de aterrizar, se dirigió a Migración, donde respondió preguntas de rutina: destino, persona que lo recibiría, duración de la estadía y fondos disponibles.

LEA MÁS: Embajada de Estados Unidos impone nuevo requisito para obtener la visa a partir de mayo

Según explicó, la situación cambió cuando la oficial llamó a la patrulla fronteriza. Fue conducido a una sala de interrogatorio conocida como “el cuartito”, donde una agente de origen mexicano le solicitó explicar el verdadero motivo del viaje.

Lo interrogaron por estadías anteriores

Durante el interrogatorio, la funcionaria le señaló que tenía registros de visitas anteriores prolongadas a Estados Unidos. Le pidió sinceridad y le advirtió que, en caso contrario, revisaría su teléfono celular.

El hombre admitió que, en el pasado, había excedido los tiempos permitidos por su visa de turismo y había trabajado sin autorización en territorio estadounidense.

Afirmó no tener antecedentes ni en Colombia ni en Estados Unidos, y explicó que su objetivo era reunir dinero para ayudar a su familia en su país.

Pese a su confesión, las autoridades anularon su visa de inmediato y no autorizaron su ingreso.

Miguel fue acompañado por un oficial de migración hasta el avión que lo trasladó de regreso a Colombia. En su pasaporte quedó registrado que no fue admitido en Estados Unidos, aunque aclaró que no se trató de una deportación, ya que no existió juicio ni proceso penal.

LEA MÁS: ¿Va a viajar a Estados Unidos? Estos son los nuevos requisitos para volar y pedir visa

La sanción fue administrativa: cancelación de visa por cinco años por haber violado condiciones migratorias en visitas anteriores.

El joven advirtió que las autoridades migratorias investigan el historial de las personas que se reciben en Estados Unidos, incluyendo su estatus migratorio. Señaló que quienes pretendan usar una visa de turismo para trabajar corren el riesgo de ser detectados y sancionados.

LEA MÁS: Le negaron la visa estadounidense por no recordar un detalle clave: ‘Jamás imaginé que me fueran a preguntar eso’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.