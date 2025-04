Le negaron la visa estadounidense por no recordar un detalle clave: ‘Jamás imaginé que me fueran a preguntar eso’

Claudia Gabriel llegó puntual a su cita en la Embajada de Estados Unidos con una carpeta llena de documentos. Llevaba comprobantes de domicilio, constancias laborales y recibos de impuestos. Todo estaba en regla.

Sin embargo, nada de eso bastó. Una pregunta inesperada durante la entrevista la dejó confundida y provocó que su solicitud de visa fuera rechazada.

La pregunta que descolocó su trámite de visa

La joven relató en un video de TikTok cómo se desarrolló su cita consular. Contó que, al inicio, la entrevista avanzaba de forma normal. Respondió cuánto tiempo llevaba viviendo en su país, cuál era su ocupación y cuál era el motivo de su viaje a Estados Unidos.

El giro ocurrió cuando el oficial consular notó que Claudia había llevado la visa de su pareja, tal como le habían aconsejado en el proceso de preparación de la cita.

Desde el inicio en la solicitud había indicado que su pareja tenía visa vigente y decidió presentarla como respaldo.

Después de algunas preguntas personales, el oficial consular le pidió que entregara la visa de su pareja. Claudia accedió sin problemas.

El agente revisó los datos en el sistema y, en ese momento, le lanzó una pregunta que no esperaba: “¿Cómo se llaman los padres de tu novio?”. Sorprendida, Claudia no pudo responder. “Jamás imaginé que me fueran a preguntar eso”, dijo al recordar el momento.

La incapacidad para recordar los nombres de los padres de su novio marcó un antes y un después en la entrevista. El funcionario cuestionó cómo era posible que no supiera esa información básica si realmente era su pareja. Claudia intentó explicar que no convivía con ellos y que mantenían vidas separadas.

A pesar de su justificación, el oficial insistió. Ella confesó que los nervios la dominaron y no supo cómo reaccionar. Finalmente, el funcionario selló su destino con una palabra contundente: “Denegada”.

Consejo para quienes deben asistir a la entrevista consular

Claudia expresó sentirse frustrada tras el rechazo. Aunque había presentado toda la documentación necesaria, el foco de la entrevista se concentró en su relación sentimental.

Indicó que el oficial consular le preguntó sobre el trabajo de su novio, la empresa donde labora y detalles familiares que no pudo contestar.

Con base en su experiencia, la joven recomendó a quienes estén por enfrentarse a una entrevista de visa prepararse para responder todo tipo de preguntas, incluso aquellas que parezcan poco relevantes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.