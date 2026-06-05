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Aterciopelados vuelve en concierto a Costa Rica: ¿Cuándo salen las entradas a la venta?

La afamada banda colombiana regresa a nuestro país con un concierto íntimo para celebrar un aniversario muy especial

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Por Jessica Rojas Ch.
La banda colombiana Aterciopelados.
Los colombianos de Aterciopelados tienen una relación de larga data con Costa Rica. Este 2026 regresan en concierto a nuestro país. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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