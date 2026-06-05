Aterciopelados vuelve en concierto a Costa Rica: ¿Cuándo salen las entradas a la venta?

Los colombianos de Aterciopelados tienen una relación de larga data con Costa Rica. Este 2026 regresan en concierto a nuestro país.

Los colombianos de Aterciopelados regresan a Costa Rica con un concierto íntimo para celebrar el 30 aniversario del disco La pipa de la paz, así lo confirmó la productora Blackline, que anunció además las fechas de la venta de las entradas para el show.

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago se reencontrarán con los ticos para cantar a todo pulmón las canciones del álbum que publicaron en 1996 y que contiene grandes éxitos como Baracunatana, Cosita seria y No necesito.

“El regreso de los iconos del rock alternativo latinoamericano nos llevará a presenciarlos por primera vez en un formato íntimo, el cual garantizará del espectáculo una experiencia nunca vista con ellos, buscando interactuar y mantener esa cercanía a quemarropa con todos sus fans”, manifestó la producción en un comunicado de prensa.

El recital será el sábado 1.º de agosto en Pepper’s Club, a partir de las 8 p. m.

Las entradas para el espectáculo estarán en preventa del viernes 5 al lunes 15 de junio. Los precios de esta etapa de compra son ¢37.000 (VIP) y ¢27.000 (general); después de la preventa los montos aumentarán ¢5.000.

Los tiquetes se pueden adquirir en el sitio eleven-to.com, así como en tiendas Insomnio, Tattoo Blackline y Librería Rojas.

Los fans que compren una entrada para este espectáculo recibirán de cortesía un boleto para el concierto de los argentinos de Estelares el 18 de octubre, también en Pepper’s.

La relación de Aterciopelados con Costa Rica ha sido de larga data. Los colombianos se han presentado con éxito en diferentes conciertos en nuestro país, como sus recordadas presentaciones en el Festival Internacional de las Artes en las ediciones del 2018 y 2024, así como en el Picnic del 2024.