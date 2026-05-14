Viva

¡Atención fanáticos de Ricardo Arjona! Especial del artista les permitirá cantar sus mayores éxitos en vivo: esta es toda la información

El espectáculo está pensado para que el público reviva recuerdos y se conecte con letras que han marcado distintas etapas de su vida

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Por Fátima Jiménez
Ricardo Arjona es uno de los cantautores representativos de Guatemala y Latinoamérica.
El guatemalteco Ricardo Arjona es uno de los cantautores más populares en Costa Rica.







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Ricardo Arjona
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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