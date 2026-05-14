¡Atención fanáticos de Ricardo Arjona! Especial del artista les permitirá cantar sus mayores éxitos en vivo: esta es toda la información

El guatemalteco Ricardo Arjona es uno de los cantautores más populares en Costa Rica.

Si usted es de los que ha cantado a todo pulmón temas como Señora de las cuatro décadas, Fuiste tú o El problema, esta noticia le interesa. El viernes 15 de mayo, el Jazz Café de Escazú será escenario de una noche dedicada por completo a la música de Ricardo Arjona.

Se trata de un especial en vivo en homenaje al cantautor guatemalteco, en el que sus canciones cobrarán vida a través de la interpretación de Rolbin Brenes y músicos invitados.

El espectáculo está diseñado para que el público cante, recuerde y se conecte con letras que marcaron distintas etapas de la vida de sus seguidores.

Hablar de Arjona en Costa Rica es referirse a una relación cercana y sostenida con su público. A lo largo de su carrera, el artista visitó el país en múltiples ocasiones, logrando llenos totales y consolidando una conexión especial con los fans ticos, que lo han acompañado fielmente durante décadas.

Ese vínculo es el que da sentido a este tipo de espectáculos. Aunque el artista no estará presente, su música —que trasciende generaciones— será la gran protagonista de una velada cargada de nostalgia, emociones y recuerdos.

El evento está programado para las 8 p. m. en el Jazz Café, ubicado en San Rafael de Escazú, un espacio ideal para disfrutar de música en vivo en un ambiente íntimo. Las entradas tienen un costo de ¢8.000 en preventa y ¢9.000 el día del evento, y pueden adquirirse vía WhatsApp al número 6369-1405.